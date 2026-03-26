Chequia y Dinamarca definirán último rival de fase de grupos del Tri en el Mundial

Andrej Stojcevski, de Macedonia del Norte, y Victor Froholdt, de Dinamarca, en el partido jugado en Copenhague. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix vía AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las selecciones de Chequia (República Checa) y Dinamarca definirán al último rival de México en la fase de grupos del Mundial de Futbol, luego de instalarse en una de las cuatro finales del repechaje europeo que reparte las cuatro plazas restantes para la región con miras a la Copa del Mundo.

De acuerdo con el sorteo mundialista del pasado 5 de diciembre, el Grupo A, integrado por México, Sudáfrica y República de Corea, tendrá como cuarto participante al equipo que resulte ganador de la llamada Ruta D de la clasificación de Europa, a disputarse entre checos y daneses el 31 de marzo.

Después de inaugurar el Mundial el 11 de junio frente a los sudafricanos en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y de medirse a los surcoreanos el 18 en Guadalajara, la Selección Mexicana cerrará la fase de grupos ante Chequia o Dinamarca el 24 de junio de nueva cuenta en la capital del país.

En Praga, los checos remontaron con el apoyo del público para imponerse a República de Irlanda en tanda de penaltis. Troy Parrott adelantó a los visitantes desde los 11 pasos al minuto 19 y un autogol del portero Matej Kovar al 23 parecía encaminar a los irlandeses al triunfo.

Sin embargo, Patrik Schick también descontó desde el manchón penal al 27, para revivir las esperanzas checas y a cuatro minutos del final, Ladislav Krejci mandó el partido a la prórroga y después a los penaltis, instancia en la que Jan Kliment se convirtió en el héroe al anotar el gol definitivo (4-3), luego de las fallas consecutivas irlandesas de Finn Azaz y Alan Browne.

Por su parte, en Copenhague, Dinamarca no tuvo mayores complicaciones para vencer 4-0 a Macedonia del Norte con doblete de Gustav Isaksen y anotaciones tanto de Mikkel Damsgaard como de Christian Norgaard, por lo que el próximo martes visitarán a Chequia por el pase al Mundial.

En más resultados, Italia superó 2-0 a Irlanda del Norte y Bosnia Herzegovina derrotó en penaltis a Gales en la Ruta A, mientras que Suecia venció 3-1 a Ucrania y Polonia 2-1 a Albania en el sector B, en tanto que Kosovo se impuso 4-3 a Eslovaquia y Turquía 1-0 a Rumania.