Demandan a la FIFA ante la Comisión Europea por precios “exorbitantes” de boletos del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización de Aficionados Europeos (FSE, por sus siglas en inglés) y Euroconsumers demandaron a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios “exorbitantes” para los partidos de la Copa Mundial 2026.

Ambas organizaciones, encargadas de defender los derechos de los aficionados y consumidores, acusan al máximo organismo del futbol por haber “abusado de su posición de monopolio”.

“La FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia”, se lee en el documento presentado.

A mediados de diciembre, la FSE ya había exhortado a la FIFA a “iniciar una consulta”, con el fin de hallar “una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural” del magno evento.

La denuncia expone que, para la Copa Mundial 2026 –que se realizará por primera vez en tres países de manera simultánea–, los costos de las entradas sobrepasan por mucho los de la edición anterior de Qatar 2022.

Especialmente se centra en el caso de la final del 19 de julio, donde los precios más baratos se sitúan en 4 mil 185 dólares, lo que representa “siete veces más” que hace cuatro años, según los demandantes.

Este precio es comparado con el de la final de la Eurocopa de 2024, donde las entradas para el partido costaban 95 euros, es decir, alrededor de 100 dólares.

En su queja, la FSE y Euroconsumers detallaron al menos “seis abusos específicos” cometidos por la FIFA, los cuales son:

Precios de boletos excesivamente altos; “más elevados que en ediciones anteriores y superiores a los propios cálculos de la FIFA”.

Publicidad engañosa con entradas a menores costos; “el boleto de 60 dólares que apenas existía”.

Precios dinámicos descontrolados.

Falta de información detallada sobre lo que se compra.

Estrategias de venta bajo presión; “alimentar el miedo a perder”.

Cargos adicionales en reventa que incrementan los costos.

Ante estos reclamos, las organizaciones piden a la Comisión Europea ordenar a la FIFA los siguientes puntos:

Dejar de utilizar precios dinámicos para todas las entradas vendidas a los aficionados en el EEE para el resto de la Copa Mundial de 2026.

Congelar los precios de las entradas para la próxima fase de venta de abril a los niveles que la propia FIFA anunció en diciembre de 2025.

Publicar, al menos 48 horas antes de que se abra el periodo de venta de abril, cuántas entradas quedan en cada categoría y la ubicación exacta de esos asientos en el estadio.

Respetar los derechos de los consumidores tanto en el mercado primario como en el secundario de venta de entradas.

Tanto la FSE como Euroconsumers resaltan que estos costos excesivos representan los “opacos y desleales” procedimientos en la compra de los boletos para la Copa Mundial 2026.