Donovan Carrillo avanza a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico (Video)

Donovan Carrillo avanzó a la final del Campeonato Mundial de la especialidad que se desarrolla en Praga, Chequia. Foto: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo avanzó a la final del Campeonato Mundial de la especialidad que se desarrolla en Praga, Chequia, tras concluir en la decimoséptima posición del programa corto y con ello obtener su pase a la sesión de rutina libre.

Carrillo registró 79.65 puntos para instalarse entre los mejores 24 competidores de la jornada, quienes ganaron su derecho a disputar las medallas el próximo sábado en el cierre del certamen.

La puntuación del mexicano representó una mejora de poco más de cuatro unidades respecto a lo obtenido en esta misma prueba el mes pasado durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde se colocó en el sitio 23 en este segmento de la competencia, pero aún corto de los 84.97 que representan su marca personal y de la temporada.

La clasificación fue encabezada por el estadounidense Ilia Malinin, con 111.29 puntos, quien se perfila como el amplio favorito a subir a lo más alto del podio tras la ausencia del flamante campeón olímpico, Mikhail Shaidorov, de Kazajistán.

El segundo puesto del programa corto fue para el francés Adam Siao Him Fa, séptimo lugar en Milano Cortina 2026, seguido de Aleksandr Selevko, de Estonia, mientras que los medallistas de plata y bronce en la justa invernal, Yuma Kagiyama y Shun Sato, se colocaron en la sexta y cuarta posición, respectivamente.