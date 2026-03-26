“Es un referente del futbol mexicano”: Javier Aguirre justifica convocatoria de Memo Ochoa (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, en el Centro de Alto Rendimiento, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de futbol, ofreció una conferencia de prensa donde habló del partido amistoso de este sábado 28 de marzo que sus pupilos tendrán ante Portugal, así como de la preparación del Tri de cara a la Copa del Mundo 2026. Y destacó porqué convocó a Guillermo Ochoa, de 40 años, y al español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

Aguirre señaló que aún no cuenta con la lista definitiva de convocados que estarán presentes en la justa mundialista y que, incluso, tampoco es un hecho que quienes estén en el partido ante Bélgica.

“Es cierto que tendremos tres partidos más (además del juego vs. Portugal), pero ya con la lista definitiva. Por lo tanto, en esta concentración detectó mucha ilusión por la gente que viene por primera vez. Hay quienes se consideran en duda porque han venido y no han venido (a la convocatoria)”, dijo el director técnico.

Conferencia de Aguirre. Foto: Carlos Enciso

En julio de 2024, Aguirre regresó al banquillo nacional —por tercera ocasión en su carrera—. En esta nueva etapa, ha llamado a 83 futbolistas para defender los colores nacionales. En la última convocatoria, 10 jugadores que vieron acción en la Copa Oro no fueron llamados. Respecto a estos números, El timonel indicó que la ausencia de algunos jugadores se debió directamente a una lesión, tal es el caso de César “Chino” Huerta, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, Luis Romo, Santiago Gimenez, Jesús Orozco, Gilberto Mora; a los que se sumaron recientemente Ángel Malagón y Marcel Ruiz.

En este tenor, comentó le llegaron “buenas noticias” desde Tijuana acerca de la recuperación de la pubalgia que sufre Mora. Comentó que Chávez está de vuelta tras una recuperación de más de ocho meses por la rotura de ligamento cruzado que sufrió en junio de 2025 durante la Copa Oro. Y agregó el regreso a la actividad de Gimenez con el Milan después de su lesión en el tobillo derecho que requirió cirugía.

“En cuanto a Álvaro (Fidalgo), lo veo bien. Un chavo que se echó cinco años en la Liga MX. Muy adaptado, conoce a mucha gente de haber competido aquí. Está como uno más, sin complejos, queriendo la pelota. Muy natural”.

Álvaro Fidalgo con el Tri. Foto: Carlos Enciso

Cuestionaron al entrenador qué lo motivó a convocar a Guillermo Ochoa, cancerbero de 40 años que actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre y que podría participar en su sexta Copa del Mundo.

“Es un portero que está compitiendo, que está en activo. Ha estado muchos años afuera de la Liga MX y es alguien que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del futbol mexicano. Si está activo, está bien y está trabajando, lo quiero ver, ya está aquí y punto”, sentenció.

Aguirre concluyó diciendo que el duelo ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte será una fiesta que pondrá en marcha el ambiente mundialista. Consideró que los lusos serán “el mejor ensayo para el 11 de junio”, fecha marcada en el calendario como el primer partido de la Copa del Mundo de México vs. Sudáfrica.