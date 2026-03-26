Jamaica elimina a Nueva Caledonia en la repesca para el Mundial

Germain Haewegene, de Nueva Caledonia, sostiene una camiseta de la selección mexicana después de caer ante Jamaica en el repechaje mundialista. Foto: AP / Eduardo Verdugo

GUADALAJARA (AP) — Cadamarteri marcó el único tanto a los 18 minutos y Jamaica superó 1-0 a Nueva Caledonia, para situarse en el partido definitivo por el pasaje mundialista.

Los Reggae Boyz tienen en su haber sólo una participación en la Copa del Mundo, en Francia 1998. Nueva Caledonia, campeón de Oceanía, buscaba su primera.

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Segunda de su grupo en las eliminatorias de la CONCACAF, la selección jamaiquina se medirá con Congo el martes, también en Guadalajara.

Congo se clasificó a estas instancias tras imponerse sobre Nigeria en un repechaje africano.

De esta llave saldrá el conjunto que completará el Grupo K de la Copa del Mundo, donde esperan ya Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Infantino en México

El presidente de la FIFA Gianni Infantino asistió a los estadios de Monterrey y Guadalajara para presenciar este partido y el de Bolivia contra Surinam.

Este fin de semana, el mandamás del futbol mundial tiene previsto visitar el recién remodelado estadio Azteca, para un partido amistoso entre México y Portugal.

Adicionalmente, la Federación Mexicana de Fútbol informó que Infantino visitará el Centro de Alto Rendimiento, remodelado como preparativo para el Mundial.