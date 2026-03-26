México vs Portugal: fecha, horario y bajas confirmadas para el amistoso previo al Mundial 2026

La selección mexicana programó estos encuentros amistosos con el objetivo de mantener actividad competitiva antes del inicio del Mundial.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Selección Mexicana enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, en un partido amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, programado dentro del calendario de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro forma parte de la agenda internacional de ambas selecciones en los meses previos al inicio del torneo mundialista, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Las federaciones de futbol de ambos países confirmaron la realización del partido en la sede y fecha establecidas.

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La selección mexicana programó estos encuentros amistosos con el objetivo de mantener actividad competitiva antes del inicio del Mundial. Portugal incluyó el partido dentro de su gira internacional por América del Norte durante la misma ventana de actividad oficial.

A qué hora es el México vs. Portugal y dónde ver el partido amistoso internacional

El partido entre México y Portugal se disputará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, uno de los recintos que albergarán partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Datos del partido:

Fecha: 28 de marzo de 2026

Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Tipo de partido: Amistoso internacional

Competencia: Fecha FIFA de marzo

La transmisión del encuentro se realizará a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Mexicana.

El duelo se desarrollará dentro de la última ventana internacional previa al inicio del Mundial 2026, programado para comenzar el 11 de junio de 2026.

Portugal confirma bajas por lesión previo al partido contra México

La selección de Portugal registró varias ausencias en su convocatoria para los partidos amistosos de marzo debido a lesiones y ajustes en su plantilla.

El portero Diogo Costa quedó descartado para los encuentros ante México y Estados Unidos por una lesión, lo que obligó al cuerpo técnico a modificar su lista de jugadores disponibles.

Además, la selección portuguesa confirmó otras bajas en su convocatoria para esta Fecha FIFA. Entre los jugadores que no estarán disponibles para el partido ante México se encuentran:

Cristiano Ronaldo

Diogo Costa

Rafael Leão

Rodrigo Mora

Estas ausencias se presentaron durante el periodo previo a la gira internacional del equipo europeo, por lo que el cuerpo técnico realizó ajustes en la convocatoria para completar la plantilla.

La selección portuguesa arribó a México el martes 23 de marzo para realizar entrenamientos y adaptarse a las condiciones del país antes del encuentro amistoso.

México mantiene bajas por lesión y decisiones técnicas antes del amistoso contra Portugal

La Selección Mexicana también registró ausencias en su convocatoria para los partidos amistosos de marzo dentro del proceso de preparación rumbo al Mundial 2026.

El entrenador del equipo nacional explicó la ausencia de Diego Lainez, quien no fue incluido en la convocatoria final por decisión técnica dentro del proceso de evaluación de jugadores previo al torneo internacional.

Además de esa ausencia, otros futbolistas no estarán disponibles para el encuentro ante Portugal debido a procesos de recuperación física o ajustes en la plantilla.

Entre los jugadores que no estarán en el partido se encuentran:

Diego Lainez

Edson Álvarez

Luis Chávez

Santiago Giménez

Luis Romo

Rodrigo Huescas

El cuerpo técnico definió la lista de convocados considerando el estado físico de los jugadores y la planificación de partidos amistosos previos al Mundial.

El México vs. Portugal forma parte de los últimos partidos de preparación antes del Mundial 2026

El encuentro entre México y Portugal forma parte del calendario internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que iniciará el 11 de junio de 2026.

México será uno de los países anfitriones del campeonato y disputará partidos en sedes nacionales durante la competencia. En ese contexto, la selección nacional programó partidos amistosos internacionales para mantener actividad competitiva y evaluar a los jugadores antes del inicio del torneo.

Las federaciones de futbol mantienen el partido dentro del calendario oficial de preparación previo al Mundial, como parte de la planificación deportiva de ambas selecciones.