Sheinbaum regala 25 pases para el partido México vs Portugal; estas son las bases

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Serán 25 estudiantes del Bachillerato Nacional quienes podrán tener uno de los boletos que la presidenta Claudia Sheinbaum regala esta noche para asistir al primer partido de la reinauguración del Estadio Banorte.

Los ganadores podrán acudir al encuentro México vs Portugal este sábado, de cara al Mundial de Futbol, en el mismo estadio que será sede del evento deportivo.

Los requisitos que publicó la mandataria federal son: primero que quienes podrán participar son estudiantes de algún bachillerato público, estos estudiantes deberán seguir las cuentas oficiales de @MundialSocial2026.

“Envía un mensaje directo al Instagram @MundialSocial2026 contándonos por qué quieres asistir al partido”, solicitó la mandataria federal.

Y finalmente “Las primeras 25 personas en enviar su mensaje serán las ganadoras”.

Informó que estos boletos le fueron regalados y “en vez de darlos al personal del gobierno, he decidido invitar a estudiantes del Bachillerato Nacional”.