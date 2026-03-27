Tiger Woods sufre accidente automovilístico en Florida

Tiger Woods, del Jupiter Links Golf Club, ejecuta un golpe desde un búnker en el hoyo ocho, durante la jornada final del torneo de golf TGL, el martes 24 de marzo de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. . Foto: AP/Reinhold Matay

ISLA JÚPITER, Florida (AP).- Este día, Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin a los medios de comunicación.

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde, cerca de donde vive Woods en Jupiter Island. El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Martin indicó que no hubo heridos graves, según informó CBS 12.

Es la tercera vez que Woods se ve involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su camioneta se salió de la carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods declaró posteriormente que los médicos consideraron la amputación.

También fue arrestado en 2017 por conducir bajo los efectos del alcohol, cuando la policía del sur de Florida lo encontró dormido al volante de su coche, que estaba mal estacionado y presentaba daños en el lado del conductor. Woods declaró posteriormente que había tomado una mala combinación de analgésicos.

Woods se estaba recuperando de una séptima cirugía de espalda a la que se sometió en septiembre pasado para volver al golf. Aún no había decidido si podría participar en el Masters del 9 al 12 de abril.

Su último torneo oficial fue el Abierto Británico de 2024. Woods se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025, lo que lo mantuvo alejado de los campos de golf durante toda la temporada, y luego se sometió a otra cirugía de espalda en septiembre. Logró jugar en su liga de golf indoor TGL el martes por la noche.