Trasciende que el Real Madrid examinó rodilla equivocada de Mbappé, pero el jugador lo desmiente

Trasciende que el Real Madrid examinó rodilla equivocada de Mbappé, pero el jugador lo niega. Foto: AP/Manu Fernández

BOSTON (AP).- Kylian Mbappé negó el pasado 25 de marzo las informaciones de diversos medios de comunicación que afirmaron que el Real Madrid examinó su rodilla equivocada cuando sufrió una lesión a finales del año pasado.

El programa de futbol "After Foot" de la cadena francesa RMC Sport informó esta semana que el club español había realizado inicialmente una resonancia magnética a su rodilla derecha, en lugar de la izquierda, en diciembre. Otros medios de comunicación españoles publicaron noticias similares, casi todos citando a RMC.

Mbappé jugó durante todo el mes de enero, pero luego estuvo de baja durante tres semanas y media antes de su último regreso.

“El informe que dice que examinaron la rodilla equivocada es falso”, dijo Mbappé en una conferencia de prensa previa al partido de preparación de Francia para el Mundial contra Brasil.

“Quizás soy responsable indirectamente de esta situación, porque cuando no se comunica lo que está sucediendo, se abren las puertas a las interpretaciones de los demás.”

El club comunicó a finales de diciembre que Mbappé se había torcido la rodilla izquierda.

Mbappé afirmó tener una comunicación muy clara con el Real Madrid. El lunes en París, Mbappé declaró que su rodilla se encuentra bien. Fue utilizado como suplente en los dos últimos partidos del Real Madrid mientras recupera su mejor forma.

“Sentí mucha frustración, mucha rabia y, en un momento dado, también algo de ansiedad”, declaró Mbappé a los medios franceses el lunes por la noche durante un evento promocional. “Llegué a un punto en el que no sabía qué me pasaba. No superé ese periodo de la mejor manera. No era el jugador más feliz del mundo. Pero ahora estoy feliz porque ya quedó atrás. Todo eso se acabó”.