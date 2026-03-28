Desangelado empate 0-0 entre México y Portugal

La Selección Nacional de México empató 0-0 contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la Ciudad de México, el sábado 28 de marzo de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un pletórico Estadio Banorte recibió su primer partido de futbol tras prácticamente dos años de remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026. El duelo para el renovado escenario fue México vs. Portugal.

Previo al arranque de cualquier protocolo, el sonido local anunció que Manuel Negrete recibiría un reconocimiento por “anotar el mejor gol en la historia de los Mundiales”, aquel que consiguió de tijera el 15 de junio de 1986 contra Bulgaria en los octavos de final de México 1986 en este mismo inmueble.

Durante los himnos, la afición respetó y aplaudió el cántico de los visitantes y cuando tocó el turno del conjunto tricolor, el estadio rugió en un solo tono.

Durante la presentación de alineaciones, los asistentes vitorearon con mayor fuerza los nombres de dos examericanistas: Álvaro Fidalgo, quien milita en el Real Betis, y a Raúl Jiménez, que juega en el Fulham.

A las 19:05 el silbante dio inicio al preludio de lo que será la justa mundialista. Si bien el entusiasmo e ímpetu en las gradas no era reprochable, en la cancha los pupilos de Javier Aguirre no encontraron cómo quitar el balón a unos lusos vertiginosos.

La primera acción de peligro del encuentro llegó al minuto 24; Portugal presionó la salida del cuadro tricolor y los llevó al error, tras recuperar el esférico Samuel Costa disparó afuera de los linderos del área mexicana, su derechazo no llevaba dirección de arco, pero se encontró el botín derecho de Gonçalo Ramos. Desafortunadamente para el artillero su tiro pegó en el poste.

Foto: Eduardo Miranda.

?? ¡HAY QUE PONER ESE POSTE EN EL ZÓCALO! ???? Gonçalo Ramos tenía el 0-1 pero el PALO les dijo que no a los portugueses ?????#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/Vx2m3ILrMd — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Diez minutos después los locales tuvieron su oportunidad de abrir el marcador. Raúl Jiménez abrió el balón por la banda derecha para Israel Reyes, quien se incorporó al ataque y tras amagar de pegarle con derecha, recortó y disparó de zurda. Sin embargo, los guantes de Rui Silva contuvieron la pelota.

Raúl Jiménez se disputa el balón. Foto: Eduardo Miranda.

?? ¡PARTIDAZO DE IDA Y VUELTA! ???? México avisó tras un JUGADÓN y Portugal respondió pocos segundos después con una contra peligrosísima ??????????#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/Zos8oCSTI3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Se cumplieron los 45 minutos reglamentados cuando, de nueva cuenta, Samuel Costa se volcó hacia al frente y soltó un zurdazo del que Raúl Rangel salió avante tras rechazar con ambas manos. A pesar del buen ambiente que la afición estaba librando dese su trinchera, cuando llegó el medio tiempo no dudó en abuchear a ambas selecciones.

?? ¡EL TALA EN EL FONDO! ???? ¡Bombazo de Samu Costa que el arquero de Chivas saca en el fondo! ????????#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/QUQouR3797 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

A lo largo del complemento, durante cerca de 30 minutos, Portugal no prestó el balón a México.

Al minuto 65, Paulino, delantero del Toluca, ingresó por Ramos. Y en un vuelco de emociones los aficionados comenzaron a corear su nombre.

Poco y nada de México en el ocaso y cierre de un duelo que terminó desangelado, al menos en la cancha, pues en la tribuna la gente vivió su propia fiesta.

La afición mexicana. Foto: Eduardo Miranda.

Alineación México:

Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez.

Director técnico: Javier Aguirre.

Cambios:

Salió al minuto 45 Bryan Gutiérrez – Entró Julián Quiñones

Salió al minuto 45 Obed Vargas – Entró Carlos Rodríguez

Salió al minuto 60 Roberto Alvarado – Entró Richard Ledezma

Salió al minuto 60 Raúl Jiménez – Entró Germán Berterame.

Salió al minuto 60 Álvaro Fidalgo – Entró Erik Sánchez

Alineación Portugal:

Rui Silva, João Pereira, Samuel Costa, Renato Veiga, Nuno Mendez, Nunes, Fernandes da Conceição, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Rúben Diogo da Silva Neve, João Félix

Director técnico: Roberto Martínez