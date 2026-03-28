Despliegan operativo en el Estadio Banorte previo al partido México vs. Portugal (Fotogalería)

Asistentes al partido entre México y Portugal. Foto: Sara Pantoja

Asistentes al partido en el Estadio Banorte. Foto: Sara Pantoja

Martín Martínez luce su réplica del Estadio Banorte que compró por 150 pesos en el centro de la ciudad.. Foto: Sara Pantoja

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Sara Pantoja

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Carlos Enciso

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Carlos Enciso

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Carlos Enciso

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Carlos Enciso

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Carlos Enciso

El operativo de seguridad en el Estadio Banorte. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país ya mantienen una fuerte presencia en los alrededores del Estadio Banorte previo a su reinauguración con el partido entre las selecciones de México y Portugal.

La corporación había anticipado que desplegaría a 8 mil 814 elementos, además de 2 mil 21 integrantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo prevé cortes viales y la restricción del paso únicamente para asistentes que cuenten con boleto o vecinos del estadio que comprueben su residencia.