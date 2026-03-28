Donovan Carrillo finaliza en el Top 20 del Mundial de Patinaje Artístico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Donovan Carrillo concluyó su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico tras ubicarse en la vigésima posición en la rutina libre y decimonoveno en la tabla general con 219.74 puntos, en competencia celebrada en Praga, Chequia.

Carrillo Suazo registró este sábado una puntuación de 140.09, en una exhibición que terminó con notas más bajas respecto a su reciente participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026, en la que sumó 143.50 en la sesión libre, pero ligeramente arriba en la sumatoria obtenida en territorio italiano de 219.06.

El jalisciense llegó a la final ubicado en el decimoséptimo lugar del programa corto tras acumular 79.65 unidades, con el objetivo de al menos mantener dicha posición con miras a la clasificación final, sin embargo, bajó dos peldaños.

Con el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico cierra oficialmente la temporada 2025-2026 en esta especialidad, para dar paso a un periodo de descanso previo a los preparativos con las nuevas rutinas de cara al siguiente ciclo competitivo.

“Espero continuar con mi carrera, pero también depende de mi federación y los apoyos. Mi sueño es poder competir en México antes de retirarme”, comentó Carrillo al portal Golden Skate, luego de terminar su actuación en Praga.

“Al hablar de una temporada olímpica, nosotros tratamos de construir algo para encontrar la mejor versión en competencia. Pienso que hubo bastante progreso, los cuádruples se sintieron más consistentes que en cualquier otra temporada, así que eso fue un gran logro para mí”, agregó el patinador mexicano.

La medalla de oro fue para el estadunidense Ilia Malinin, con 329.40 puntos, seguido de los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, quienes repitieron la plata y bronce respectivamente de Milano Cortina 2026, con 306.67 y 288.54, notas más altas a las obtenidas en los Juegos Olímpicos de Invierno.