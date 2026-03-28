El Estado iraní amenaza al futbolista Sardar Azmoun con confiscar sus bienes por criticar al gobierno. Foto: AP/Aijaz Rahi

(AP).- El poder judicial iraní amenazó con confiscar los bienes de la estrella del futbol nacional, Sardar Azmoun, según informaron el viernes dos agencias de noticias semioficiales.

Según la agencia de noticias Fars, la estrella figura en una lista de 16 personas consideradas críticas con el gobierno y cuyos bienes las autoridades judiciales de la provincia norteña de Golestán planean confiscar.

Azmoun, de 31 años, jugó para Irán en las dos últimas Copas del Mundo y sus 57 goles en su carrera con la selección iraní, en 91 partidos, son el segundo mejor registro en la lista histórica del país.

Azmoun no fue seleccionado este mes para los partidos de preparación previos al Mundial , y actualmente parece poco probable que sea convocado para el torneo en el que Irán tiene previsto jugar en Estados Unidos.

Según los informes, fue expulsado del equipo debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra actual con Estados Unidos e Israel. Anteriormente, Azmoun había expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno iraní.

El anuncio del viernes se produjo tras las amenazas del jefe judicial de línea dura de Irán, quien advirtió que las autoridades planeaban confiscar los bienes de celebridades consideradas críticas con el gobierno.

Este mes, Azmoun publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía junto a líderes políticos de los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, la foto fue eliminada.

La cuenta, que tiene seis millones de seguidores, aún conserva una publicación fijada de enero de 2025 en la que Azmoun se reúne con el gobernante de Dubái, y en la que afirma que fue "un honor conocer a una de las mentes más brillantes del mundo, el jeque Mohammed bin Rashid".

Azmoun juega en Dubái para el Shabab Al-Ahli. Entre sus clubes anteriores en Europa se encuentran la Roma, el Bayer Leverkusen y el Zenit de San Petersburgo.

Sin Azmoun, Irán perdió 2-1 ante Nigeria el viernes en un partido disputado a puerta cerrada en la ciudad costera turca de Antalya. El encuentro se trasladó desde Amán, Jordania, debido al riesgo para la seguridad.

La selección iraní se ha clasificado para su cuarto Mundial masculino consecutivo, que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México. Sus partidos programados de la fase de grupos son contra Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood, California, y luego contra Egipto en Seattle.