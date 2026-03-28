Muere aficionado previo al México vs Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un aficionado en presunto estado de ebriedad perdió la vida en la zona de palcos del Estadio Azteca, previo a su inauguración con el partido entre las selecciones de México y Portugal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A las 18:31 horas, la SSC de la Ciudad de México informó que del deceso del aficionado.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló: “En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”.

La Secretaría dijo que ya dio parte a las autoridades correspondientes.

Trascendió que quien falleció fue Adrián Gómez Vázquez, de 27 años.