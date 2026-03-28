Sancionan con dos partidos de veto a Guerreros Autlán tras agresión del alcalde a árbitros. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció una sanción de dos partidos de veto para el estadio de la Unidad Deportiva Chapultepec, casa de Guerreros Autlán, tras la agresión al cuerpo arbitral protagonizada por el alcalde priista de la localidad, Gustavo Robles.

A 12 días de ocurridos los hechos, finalmente la FMF se pronunció sobre el caso en el que el presidente municipal de Autlán de Navarro ingresó al terreno de juego al término del partido entre Guerreros y Los Cabos United de la jornada 23 en la Liga Premier MX —equivalente a la tercera división del futbol mexicano— para encarar y amenazar a la planilla de árbitros, encabezada por Alan Eduardo Contreras.

“Tras el análisis correspondiente y en apego al reglamento vigente, se resolvió aplicar un veto de dos partidos al estadio sede del club, acompañado de una multa económica”, se lee en el comunicado emitido por la FMF en su página oficial.

“La medida busca garantizar la seguridad de los oficiales de partido, jugadores e integrantes del cuerpo técnico en el desarrollo de los encuentros, además de preservar el orden y el respeto en la competencia. La sanción será notificada formalmente al club”, agrega el documento, en una sanción que ha levantado polémica al considerarse insuficiente ante la gravedad de los hechos.

De acuerdo con la cédula llenada por el árbitro central, Robles Martínez y sus acompañantes impidieron que los colegiados abandonaran la cancha con una actitud agresiva hacia ellos.

“La persona ya mencionada se acercó al equipo arbitral diciéndonos, ‘Yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta. Aquí no van a venir a hacer sus pendejadas. Vamos de visita y nos chingan, jugamos de local y también, ya estuvo bueno de sus pinches mamadas. Tienen que entender que a Autlán se le respeta’", detalla el acta.

La molestia del alcalde habría derivado de la expulsión del jugador Diego López al minuto 88, quien fue señalado de dar un puñetazo en el rostro de un rival, mientras que al 90 + 1, también sacó tarjeta roja al futbolista Daniel Loza, quien desde la banca insultó al árbitro asistente número uno, Jorge Abel Quintero Molina.

Según el relato de las incidencias del encuentro, ante la imposibilidad de abandonar el inmueble, el cuerpo arbitral decidió dirigirse hacia el centro de la cancha, donde ambos asistentes fueron agredidos físicamente por un elemento de seguridad del alcalde y otra persona no identificada.

Ahora lo violencia en el Futbol viene de las mismas autoridades, resulta que el Presidente Municipal de Autlán de Navarro Jalisco Gustavo Robles Martinez, el día de ayer junto con sus escoltas agredieron cobardemente por la espalda a la cuarteta arbitral del partido Guerreros de… pic.twitter.com/nr8UQQVgSY — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 17, 2026

Alan Eduardo Contreras también reportó que una vez que llegaron al vestidor, el cuerpo arbitral fue encarado y advertido sobre las consecuencias que pudieran tener en caso de que consignaran los hechos en el acta.

En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR), señaló colusión y complicidad con el crimen organizado por parte de la policía municipal de Autlán, en particular, luego del operativo fallido que derivó en la captura y posterior liberación de Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, en ese mismo mes, Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado en contra de Gustavo Robles Martínez por presunto enriquecimiento ilícito, corrupción, tráfico de influencias y falsificación de documentos para la adquisición ilícita de 20 bienes inmuebles.