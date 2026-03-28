Selección iraní de futbol protesta durante su himno nacional por bombardeos a primaria en Minab (Video)

Selección iraní de futbol protesta durante su himno nacional por bombardeos a primaria en Minab. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección iraní de futbol, que sigue sin definir su participación en la Copa del Mundo, realizó una simbólica protesta este viernes en el marco de su enfrentamiento amistoso como parte de la fecha FIFA ante su similar de Nigeria.

Previo al silbatazo inicial y como parte del protocolo con la formación de ambos equipos en el terreno de juego, los jugadores de Irán sujetaron mochilas de color púrpura mientras se entonaba su himno nacional.

El partido, que finalizó con triunfo 2-1 para el conjunto africano, se disputó a puerta cerrada en la ciudad de Antalya, Turquía, debido a la tensión que se vive en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Los jugadores de la selección iraní rindieron homenaje a las víctimas de la escuela primaria para niñas de Minab, en el sur de Irán, que perdieron la vida tras el ataque con misil estadounidense el 28 de febrero de 2026.



Antes del partido contra Nigeria, durante la… pic.twitter.com/TcbpqGxJfq — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) March 27, 2026

El 28 de febrero, un misil estadounidense impactó una primaria en la localidad iraní de Minab, matando a más de 160 personas entre niñas, maestras y padres de familia que se encontraban en ese momento en la escuela, en ataque que fue señalado como un error, al ubicarse el inmueble cerca de una instalación militar, la cual era el blanco inicial del bombardeo.

Asimismo, la protesta se da en medio de las críticas al régimen teocrático de los ayatolás, sus mecanismos de represión a la población civil, en particular a las mujeres, así como a los opositores, contexto en el cual se han realizado ejecuciones sumarias, incluso a deportistas, como el luchador Saleh Mohammadi, condenado a la horca el 19 de marzo por el delito de moharebeh —enemistad contra dios—.

Por su parte, la selección femenil de futbol, que recién participó en la Copa de Asia celebrada en Australia, se negó a cantar su himno como protesta en contra del propio gobierno de Irán, lo que derivó en que siete de ellas pidieran asilo político en primera instancia, aunque al final, cinco renunciaron a dicho beneficio por temor a las represalias.