Tiger Woods fue puesto en libertad bajo fianza tras estar involucrado en accidente automovilístico

ISLA JÚPITER, Florida (AP).- Tiger Woods fue puesto en libertad bajo fianza el viernes por la noche, horas después de que su Land Rover chocara contra un camión, volcara de lado y el golfista fuera arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron las autoridades.

Woods circulaba a gran velocidad por una calle residencial y, tras el accidente, mostró signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia, según declaró el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, quien añadió que los investigadores creen que había consumido algún tipo de medicamento o droga. Describió a Woods como letárgico y afirmó que accedió a someterse a una prueba de alcoholemia que dio negativo, pero se negó a una prueba de orina y fue arrestado.

La ley de Florida exigía que pasara al menos ocho horas en la cárcel antes de poder pagar la fianza.

Woods, que no resultó herido en el accidente, había estado recluido separado de los demás en la cárcel, dijo Budensiek.

“No va a estar con otros reclusos que puedan hacerle daño o intentar sacar provecho de lo que hizo”, dijo. “Pagará las consecuencias, pero no las pagará en la cárcel”.

El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se le solicitaban comentarios.

Era la segunda vez que Woods era arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Declaró que había tomado una mala combinación de analgésicos cuando las autoridades lo encontraron dormido al volante de su coche, con el motor aún en marcha y el lado del conductor dañado. En aquella ocasión, Woods se declaró culpable de conducción temeraria.

Al presidente Donald Trump, cuya exnuera mantiene una relación sentimental con Woods, le preguntaron sobre el golfista cuando aterrizó en Miami el viernes por la tarde para una cumbre de inversión.

“Lo siento mucho. Está pasando por un mal momento”, dijo Trump. “Es un amigo muy cercano. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero está pasando por un mal momento”.

El accidente ocurrió poco antes de las 2 de la tarde, no muy lejos de donde vive Woods en Jupiter Island.

Budensiek declaró que Woods intentó adelantar a un camión de limpieza a presión mientras conducía por una carretera de dos carriles con un límite de velocidad de 48 km/h (30 mph). Añadió que las autoridades no pudieron determinar a qué velocidad iba Woods.

El Land Rover viró bruscamente para evitar una colisión mientras adelantaba al camión, pero rozó la parte trasera del remolque, según Budensiek. El coche de Woods volcó sobre su costado izquierdo y él salió arrastrándose.

El sheriff declaró que Woods se mostró cooperativo, pero que no intentaba incriminarse. Añadió que Woods tiene derecho a negarse a la prueba de orina y que las autoridades "nunca obtendrán resultados definitivos sobre la sustancia que consumía".

Esta fue la cuarta vez que Woods se vio involucrado en un accidente automovilístico ; el más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su camioneta se salió de la carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods declaró posteriormente que los médicos consideraron la amputación. Anteriormente, también había sufrido múltiples lesiones en la rodilla izquierda y la espalda durante su carrera como golfista.

Woods regresó tras varias cirugías de espalda para ganar el Masters de 2019, su decimoquinto título de Grand Slam. Sus 82 títulos en el PGA Tour igualan el récord de Sam Snead. Desde aquel accidente en Los Ángeles, ha participado en 11 torneos sin estar a menos de 16 golpes del ganador en las cuatro ocasiones en que logró completar los 72 hoyos.

La detención del viernes se produce cuando Woods intentaba decidir si estaba en condiciones de jugar el Masters, que comienza el 9 de abril. También tenía previsto estar en Augusta, Georgia, el 5 de abril para presentar un proyecto de campo de golf junto con el presidente del Masters, Fred Ridley.

Woods también estaba a pocos días de lo que se describió como una "fecha límite flexible" para decidir si sería el capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup para los partidos de 2027 en Irlanda.

Woods, de 50 años, se estaba recuperando poco a poco de una séptima operación de espalda a la que se sometió en septiembre para volver al golf.

Su último torneo oficial fue el Abierto Británico de 2024. Woods se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025, lo que lo mantuvo alejado de los campos de golf durante toda la temporada, incluso antes de la cirugía de espalda. Aun así, logró jugar en su liga de golf indoor TGL el martes por la noche.

Ha seguido muy involucrado en los asuntos del PGA Tour como presidente del Comité de Competición Futura, que está reestructurando el modelo del circuito.