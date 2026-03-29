Lanzadores de los Blue Jays establecen récord en la MLB con 50 ponches en los primeros 3 juegos

Lanzadores de los Blue Jays imponen récord en Grandes Ligas con 50 ponches en los primeros 3 juegos. Foto: AP

TORONTO (AP).- Los Toronto Blue Jays comenzaron la 50ª temporada en la historia del equipo ponchando a 50 bateadores en su serie inaugural contra los Athletics, estableciendo el récord de las Grandes Ligas de ponches en los primeros tres juegos de la temporada.

“Cincuenta años de los Blue Jays y 50 ponches en tres años”, dijo el mánager John Schneider. “Un número bastante redondo”.

Kevin Gausman estableció un récord para los Blue Jays en el día inaugural al ponchar a 11 bateadores en seis entradas el viernes . Dylan Cease ponchó a 12 el sábado, la mayor cantidad para un lanzador en su debut con los Blue Jays . Eric Lauer ponchó a nueve el domingo, y Toronto ganó el último partido 5-2.

“Nos enfrentamos a buenos lanzadores”, dijo el mánager de los Athletics, Mark Kotsay. “Tienen algunos lanzadores realmente buenos. Obviamente, sus abridores principales nos dieron muchos problemas”.

El cerrador de los Blue Jays, Jeff Hoffman, ponchó a cuatro bateadores en la novena entrada de la victoria del viernes por 3-2 después de que Tyler Soderstrom llegara a base por un strike descontrolado en el tercer lanzamiento.

El domingo, Hoffman ponchó a dos bateadores en la novena entrada para completar la barrida , terminando el juego al hacer que Max Muncy abanicara.

“Creo que Pete Walker (el entrenador de lanzadores) tiene una cláusula en su contrato que podría haberse activado, que podría haberse intensificado”, bromeó Schneider. “Es divertido observar el esfuerzo colectivo para elaborar un plan y luego ejecutarlo. Es genial ser parte de eso”.

Los 50 ponches igualaron el récord de la franquicia de más ponches en una sola serie. Los lanzadores de Toronto necesitaron cuatro juegos para ponchar a 50 Tigres en la serie inaugural de la temporada contra Detroit en marzo de 2019.