Semenya critica a presidenta del COI tras prohibir participación de atletas transgénero

CIUDAD DEL CABO (AP).- Este día, la dos veces campeona olímpica de atletismo, Caster Semenya, expresó su decepción con la presidenta del Comité Internacional, Kirsty Coventry, por la decisión de prohibir que los atletas transgénero compitan en los Juegos Olímpicos.

Semenya, de nacionalidad sudafricana, dijo que esperaba más de una líder femenina como Coventry, que es de Zimbabue y también africana.

“Personalmente, para ella como líder, siendo africana, estoy segura de que entiende cómo, ya saben, nosotros como africanos, como Sur global, no podemos controlar la genética”, dijo Semenya en una conferencia de prensa después de una carrera femenina promovida para celebrar la fuerza femenina, la unidad y el apoyo comunitario en Ciudad del Cabo. “Para mí personalmente, para ella, siendo una mujer que viene de África, sabiendo cómo, ya saben, las mujeres africanas o las mujeres del Sur global se ven afectadas por eso”.

Semenya habló tres días después de que el Comité Olímpico Internacional excluyera a las atletas transgénero de competir en eventos femeninos en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI. La decisión, publicada el jueves en un documento normativo de 10 páginas, también restringe la participación de atletas femeninas como Semenya, que presentan afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual (DSD, por sus siglas en inglés).

“Obviamente, si hablas de ciencia, porque aquí hablamos de ciencia, si la ciencia es clara, muéstranos quién decidió y no lo disfraces de mentira porque es una mentira y lo sabemos porque lo hemos visto, así que si tuviéramos que responder o confrontar a Kirsty, así es como responderíamos y responderíamos con la firmeza que nos caracteriza porque afecta a las mujeres”, dijo Semenya.

Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y tiene niveles de testosterona superiores al rango femenino típico, es dos veces medallista de oro olímpica en los 800 metros, pero tiene prohibido correr en su prueba favorita en importantes competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos y los campeonatos mundiales desde 2019 porque se negó a seguir las reglas y a tomar medicamentos para reducir artificialmente sus niveles hormonales.

“Personalmente, diría que la voz no se escucha porque lo toman como un simple trámite, marcando una casilla para poder aclarar o decir que sí, que han consultado”, dijo. “Para mí, es solo marcar la casilla”.

Semenya y otros atletas de pista, como Dutee Chand de la India, impugnaron ante los tribunales las versiones anteriores de las normas de elegibilidad de su deporte.

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres de los deportes de élite —atletismo , natación y ciclismo— excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya ganó un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su larga batalla legal contra las normas del atletismo, aunque este no logró anularlas.

Sin embargo, el año pasado afirmó haber puesto fin a su litigio de siete años contra las normas de elegibilidad por sexo, a pesar de esa victoria legal.

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 "protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina", declaró el COI el jueves.

No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sin ganar ninguna medalla.

El COI declaró que la decisión de la semana pasada no era retroactiva y no se aplicaba a ningún programa deportivo de base o recreativo. La Carta Olímpica del COI establece que el acceso a la práctica deportiva es un derecho humano.