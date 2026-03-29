Verstappen vuelve a cuestionar su futuro en la F1 y afirma que esta temporada podría ser la última. Foto: AP

SUZUKA, Japón (AP).- El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, no ha descartado retirarse al final de la temporada de Fórmula 1, y afirma que está intentando "con mucho empeño" disfrutar de las carreras bajo los nuevos cambios.

El piloto de Red Bull volvió a expresar abiertamente su descontento el domingo tras terminar octavo en el Gran Premio de Japón, que fue ganado por Kimi Antonelli, de 19 años, de Mercedes.

“En privado estoy muy contento”, dijo Verstappen a la BBC después de la carrera. “Uno también espera 24 carreras. Esta vez son 22. Pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfruto más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?”.

Verstappen, de 28 años, dijo "Eso es lo que estoy diciendo" cuando la BBC le preguntó si esta podría ser su última temporada.

“Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. Ahora mismo no es así”, dijo. “Claro que disfruto de ciertos aspectos. Disfruto trabajando con mi equipo. Es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más agradable. Lo intento. Me repito a mí mismo todos los días que intente disfrutarlo. Es muy difícil”.

Verstappen es uno de los pilotos que está teniendo dificultades tras uno de los cambios de reglamento más importantes de la Fórmula 1 que tuvo lugar esta temporada.

“Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy”, dijo. “Porque también sé que no puedes dominar, ser primero o segundo o lo que sea, luchando por un podio cada vez. Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1”.

“Pero al mismo tiempo, cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de toda la fórmula que hay detrás, no resulta natural para un piloto de carreras”, dijo.

“Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que hay que competir. Es realmente anti-conducción. Llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer.”

La Fórmula 1 se toma ahora un descanso de cinco semanas, y las carreras programadas para abril en Bahréin y Arabia Saudí han sido canceladas debido a la guerra en Irán. La próxima carrera se celebrará el 3 de mayo en Miami.