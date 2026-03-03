Cristiano Ronaldo sufre lesión a semanas de que Portugal enfrente a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de una publicación en X, el periodista Fabrizio Romano confirmó que Cristiano Ronaldo no ha abandonado Arabia Saudita junto con su familia, lo que desmiente lo dicho por diversos medios de comunicación a nivel internacional.

Este día circuló información en distintas plataformas donde se aseguró que el portugués salió de tierras saudís en su jet privado después de que Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad, así como por el conflicto armado que inició en Medio Oriente el fin de semana pasado. Pero Romano escribió en X que eso era falso.

“Los informes en los medios internacionales sobre Cristiano Ronaldo, que abandonó Arabia Saudita con su familia, son poco acertados. Es una noticia falsa, ya que Cristiano ahora está entrenando en el campo de entrenamiento de Al Nassr después de los problemas en el último partido. Cristiano no ha abandonado Arabia Saudí para volver al Madrid”.

Lo que sí ocurrió fue que astro lusitano sufrió una lesión. El Al Nassr informó que se lastimó de un tendón de la corva en el último partido del club el sábado pasado. Aunque no reveló la gravedad de ésta ni el tiempo de recuperación. El percance ocurrió tres semanas antes de que Portugal enfrente a México en el estadio Azteca el sábado a las 19:00 horas.

"Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra Al Fayha. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día", indicó el club.