Entrenador de gimnasia es declarado culpable de abuso sexual agravado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador de gimnasia Ricardo “R” fue declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado en contra de una deportista menor de edad, y todavía tiene otras 11 carpetas de investigación abiertas por diversos delitos de violencia y agresión sexual en contra de las niñas gimnastas con las que trabajó en las instalaciones del gimnasio Siglo XXI, en Ciudad Victoria, durante casi veinte años.

La información la dio a conocer el diario independiente de periodismo de investigación Elefante blancoque también publicó que el juez de oralidad penal, Santiago Espinoza Camacho, emitió el fallo contra el entrenador que fue empleado del Instituto del Deporte de Tamaulipas (Inde).

La audiencia tuvo lugar el viernes 27 de febrero en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria.

“La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas solicitó la sanción máxima para el agresor, que podría alcanzar una pena de entre 20 y 28 años de prisión por cada víctima. El próximo jueves 5 de marzo será la audiencia para dictar la pena en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria”.





¿Quién es el agresor sexual?

Además de haber trabajado como entrenador del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Ricardo Rosati Beristain, también fungió como presidente de la Asociación de Gimnasia del Estado de Veracruz y fue director técnico de la Federación Mexicana de Gimnasia.

Su esposa también fue entrenadora de gimnasia y su hijo integrante de la selección de este deporte en Tamaulipas.

Elefante Blanco puso en evidencia la conducta de Ricardo Rosati Beristain después de haber entrevistado a las sobrevivientes y familiares que dieron a conocer la magnitud de las agresiones sexuales que perpetró contra las deportistas menores en Ciudad Victoria.

Esta es la primera sentencia que se obtiene en contra de Rosati Beristain. De acuerdo a la información, existen otras tres carpetas de investigación que están detenidas porque el acusado promovió juicios de amparo, y una más que está en etapa de investigación complementaria.

“Lo que sí es un hecho es que comenzamos a ver justicia”, declaró la madre de una de las sobrevivientes.

Según la publicación, el Instituto del Deporte que dirige Manuel Alejandro Virués Lozano no ha emitido un posicionamiento público.

“Las familias de las víctimas han exigido al gobierno de Tamaulipas una disculpa pública y que asuma su responsabilidad en la comisión de los delitos al interior de las instalaciones deportivas”.

Ricardo Rosati Beristain fue destituido en 2023, luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitiera una recomendación para separarlo.





“La denuncia destapó la negligencia de administraciones pasadas que mantuvieron al entrenador bajo un esquema de becario. En casi dos décadas, Ricardo “R” nunca fue registrado como trabajador formal del instituto, argumento que fue usado por el Inde para deslindarse del caso.

“El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas dijo que el área donde Ricardo “R” agredió a las gimnastas ahora cuenta con un circuito cerrado de cámaras de seguridad”, informó?Elefante blanco.