FIFA lanzó nueva campaña para vender entradas para el Mundial pese a decir que se habían agotado. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pasaron seis días desde que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que las entradas para la Copa del Mundo 2026 —a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México— se agotaron. Sin embargo, la FIFA lanzó una nueva campaña para vender boletos, esto de acuerdo a una investigación The Athletic.

El máximo organismo del futbol envió correos electrónicos a los aficionados anunciando una "oportunidad exclusiva adicional de compra" y señaló que la "disponibilidad es extremadamente limitada".

El medio de comunicación estadunidense, que cuenta con capturas de pantalla indicó que el miércoles 24 de febrero, la FIFA ofreció entradas para al menos 64 de los 104 partidos del Mundial.

En la información publicada por The Athletic, “algunos expertos sospechan que esta venta inesperada fue la prueba más clara hasta la fecha de que la FIFA quizás ha sobreestimado la demanda de algunos partidos del Mundial”.

Las entradas para al menos 64 partidos fueron aquellos que la FIFA no vendió en su totalidad. Esto pese a la afirmación de Infantino y de los supuestos 508 millones de solicitudes de entradas.

Según recabó The Athletic, los aficionados que ingresaron al portal de la FIFA para encontrar algún boleto, los encuentros que no estaban disponibles fueron las semifinales ni la final. Tampoco encontraron los de Argentina, Inglaterra y México.

“En algunos casos, la disponibilidad parecía, de hecho, ´extremadamente limitada´. El partido de Francia en Filadelfia y el Escocia-Haití en Boston, por ejemplo, se agotaron antes de que algunos aficionados pudieran acceder a las filas digitales. Inicialmente se ofrecieron varios partidos de eliminatoria, pero en la mayoría de los casos se agotaron rápidamente. Lo mismo ocurrió con el partido por el tercer puesto en Miami”, explica The Athletic.

"Tienen mucho inventario que necesitan vender", declaró a The Athletic Barry Kahn, exejecutivo de venta de entradas que ayudó a impulsar la fijación de precios dinámicos en los deportes.

Los expertos se preguntan cómo la FIFA logrará vender boletos para partidos que no llaman la atención a la afición. “¿Bajarán los precios?”, se cuestionan.

Es difícil saber cuántas entradas se pusieron a la venta la semana pasada y a cuántos aficionados se les dio acceso. No está claro qué habrá disponible en abril.