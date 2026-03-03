FIFA revela precios de boletos para repechajes mundialistas en Guadalajara y Monterrey; esto costarán

Un ciclista pasa junto a un promocional de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara. Foto: AP / Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se dieron a conocer los precios para los partidos correspondientes al repechaje internacional a disputarse en Guadalajara y Monterrey, donde estarán en juego dos de los últimos seis lugares en disputa para clasificar al Mundial de futbol, en una apuesta por captar espectadores ante selecciones con poca afición en territorio mexicano.

En el anuncio hecho por la FIFA se reveló que las entradas para las semifinales costarán 200 pesos en acceso general, mientras que los partidos decisivos en los que se definen las selecciones que estarán presentes en el torneo de 48 equipos, tendrán un precio de 300 pesos, es decir, hasta 65 veces más baratos en comparación a las tarifas dinámicas previstas en zonas generales durante el Mundial en ambas sedes —sin contar las localidades exclusivas—.

A pesar de las especulaciones alrededor de la posibilidad de trasladar al menos los partidos programados en Jalisco a otra sede fuera del país a causa de la crisis de seguridad en la entidad derivada del operativo que concluyó en la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, los compromisos se mantienen de acuerdo a lo programado.

Así, el 26 de marzo, en el marco de la fecha FIFA, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica en Guadalajara y Bolivia ante Surinam en Monterrey, mientras que para el día 31, los ganadores de ambos partidos se enfrentarán a República Democrática del Congo e Irak, respectivamente.

Dichos precios para compromisos oficiales son incluso más baratos que los boletos para partidos amistosos, como parte de una estrategia para que el público en ambas sedes comience a involucrarse en un ambiente mundialista.