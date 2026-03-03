LFA desmantela plantel de Arcángeles de Puebla tras marginarlos de la liga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de tres semanas de excluir a los Arcángeles de Puebla de la temporada 2026, la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) anunció la realización de un draft especial para los jugadores pertenecientes a la franquicia, movimiento que representa el desmantelamiento del plantel para que se incorpore al resto de equipos.

A través de un comunicado, la LFA dio a conocer la medida contemplada en el reglamento de la liga en este tipo de casos, con el objetivo de “asegurar la continuidad deportiva de los jugadores que formaron parte de Arcángeles de Puebla durante la temporada anterior”, menciona el anuncio.

De acuerdo con la LFA, 32 jugadores registrados fueron seleccionados por las siete franquicias activas que disputarán la temporada 2026, bajo un esquema de préstamo.

“Esta decisión fue tomada de manera conjunta entre la liga y sus equipos para mantener la estabilidad competitiva y proteger el desarrollo profesional de los atletas, priorizando el orden deportivo y el cumplimiento del tope salarial vigente”, se lee en el comunicado.?

El 12 de febrero último, la LFA dio a conocer su calendario para la temporada sin la participación de Arcángeles de Puebla, en una decisión que el equipo consideró unilateral.

La franquicia poblana denunció a la nueva directiva de la liga encabezada por Michael MacDougall y Francisco Orozco de tomar medidas arbitrarias para marginarlos de la competición, a pesar de realizar un pago de 2.3 millones por presuntos adeudos y no aceptar la cesión del 90 por ciento de sus acciones a socios desconocidos.

Arcángeles de Puebla adelantó que interpondrá acción judicial ante estos hechos y que agotará todas las instancias legales.