Murió Rafael del Castillo, partícipe en el escándalo de “los cachirules” del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, dio a conocer que este martes 3 falleció a los 92 años Rafael del Castillo, quien fungió como presidente del consejo de dicho organismo de 1980 a 1988.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, ex presidente de la @FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades”, publicó Arriola en sus redes sociales.

Rafael del Castillo, doctor en Derecho por la UNAM, es tristemente célebre por haber sido uno de los directivos inhabilitados de por vida por la FIFA debido al famoso caso de los “cachirules”, cuando cuatro futbolistas mexicanos fueron descubiertos alterando sus actas de nacimiento y documentos escolares para quitarse la edad y poder jugar un torneo con la Selección Nacional Sub-20.

Se trató de los futbolistas Aurelio “El Coreano” Rivera (Tampico Madero), José de la Fuente Guzmán (Monterrey), Gerardo Jiménez Cantú (Monterrey) y José Luis Mata Santacruz (Atlas), quienes eran hasta ocho años más grande de la edad permitida.

El engaño fue descubierto gracias a una investigación periodística en la que se descubrió que la información que obraba en los registros de la Concacaf discrepaba de la que estaba en un anuario oficial publicado años atrás por la FMF.

Pese a las evidencias que presentaron periodistas de La Jornada y de Imevisión (Hoy TV Azteca), Rafael del Castillo, minimizó el asunto.

Tras la investigación correspondiente que hicieron las autoridades de la Concacaf, la FIFA sancionó al Tri Sub-20 dejándolo fuera del Mundial de 1989.

La Selección mayor también fue expulsada de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, a pesar de que ya había calificado y, lo peor, fue que la sanción de dos años a la Federación Mexicana de Futbol también dejó fuera a México del Mundial Italia 90, ya que no pudo participar en las eliminatorias.

Además de Rafael del Castillo, otros directivos de la FMF que fueron sancionados son: Rafael Lebrija Saavedra, presidente de la rama de la Primera División; Víctor Manuel González Dávila, secretario general; Manuel Aceves Montenegro, tesorero y compilador del anuario; y Héctor Antonio Pérez Contreras, jefe de la delegación del equipo Sub-20.

Hace apenas dos semanas, la propia FMF rindió homenaje a Rafael del Castillo Ruiz “por su amplia trayectoria, liderazgo y aportaciones fundamentales al desarrollo institucional del futbol mexicano”, develó su retrato en el Salón de Presidentes y entregó a sus familiares una réplica del mismo.