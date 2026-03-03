"No me importa": Donald Trump sobre posible ausencia de Irán en el Mundial de futbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la posible ausencia de la selección de futbol de Irán en la Copa del Mundo a causa de los bombardeos a territorio iraní, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump desestimó la presencia de la selección persa, cuyos tres partidos de la fase de grupos están programados para disputarse en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.

“No me importa”, aseguró Trump en una entrevista exclusiva al portal POLITICO. “Creo que Irán es un país muy derrotado y que está funcionando apenas con lo mínimo”, agregó el mandatario estadounidense.

Ubicado en el Grupo G, Irán fue la segunda selección no anfitriona clasificada a la Copa del Mundo, luego de empatar ante Uzbekistán con un doblete de Mehdi Taremi en marzo de 2025, sin embargo, el ataque y muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder religioso y político de este país, ha escalado el conflicto a prácticamente toda la región de Medio Oriente.

Tras la caída de Jamenei, el presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán, Mehdi Taj, advirtió que la participación de su país era incierta. "Lo que es seguro es que después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza", dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3.

La selección iraní tiene contemplada su presentación ante Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, para después enfrentar a Bélgica el día 21 en la misma ciudad, cerrando participación en la fase grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle, en partido que además había generado controversia al ser programado antes del sorteo como el enfrentamiento que reivindique el día del orgullo y que coincidió con un duelo entre dos países que condenan abiertamente la homosexualidad.

Asimismo, en caso de asistir, el camino de Irán en la Copa del Mundo tendría altas probabilidades de encontrarse con el de los Estados Unidos, ubicado en el sector D, como parte del cruce de grupos de cara a la ronda eliminatoria.

Por lo pronto, la FIFA no se ha pronunciado sobre la situación de Irán y la posible sanción de la que sería objeto en caso de no asistir a la competición, así como el país que tomaría su lugar en caso de oficializar su salida, sitio que podría ocupado por Emiratos Árabes Unidos, tercer lugar del Grupo A en el torneo de clasificación correspondiente a la Confederación Asiática de Futbol.