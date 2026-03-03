Piden sanción de por vida a director técnico checo que grabó a jugadoras en vestuario

El entrenador de fútbol Petr Vlachovsky durante una sesión de práctica en Uherske Hradiste el 18 de octubre de 2018. . Foto: Dalibor Gluck/CTK vía AP

PRAGA (AP).- El sindicato de jugadores de la República Checa pidió una sanción de por vida a los agresores sexuales en el futbol después de que un entrenador que filmó en secreto a jugadoras evitó la cárcel con una sentencia suspendida de un año.

Un juez penal también le impuso a Petr Vlachovsky una prohibición de cinco años para ejercer como entrenador de futbol nacional después de que se determinó que el exentrenador del 1. FC Slovacko filmó a las jugadoras sin su consentimiento en los vestuarios y las duchas durante un período de cuatro años.

El castigo se dictó en 2025, pero salió a la luz el mes pasado cuando varias jugadoras se manifestaron en el sitio de noticias local Seznam. El veredicto se emitió sin juicio y las futbolistas no pudieron apelar.

El sindicato, la Asociación Checa de Futbolistas, con el apoyo del sindicato mundial de jugadores FIFPro, “está desafiando a la (asociación de futbol checa) a implementar una prohibición de por vida del balompié para Vlachovsky y todos los agresores sexuales”.

“FIFPro está explorando posibles vías legales en nombre de los jugadores para lograr una prohibición global”, dijo el sindicato en un comunicado el martes.

“En la actualidad, Vlachovsky podría volver a entrenar en Chequia a finales de 2030, aunque no existen restricciones legales que le impidan entrenar en el extranjero incluso antes”, declaró FIFPro. “Las víctimas no tuvieron la oportunidad de asistir a un juicio público ni pudieron apelar contra lo que los jugadores consideran una sentencia extremadamente leve”.

FIFPro agregó en una publicación en las redes sociales: “El abuso sexual sin contacto sigue siendo abuso y los jugadores deben ser protegidos”.