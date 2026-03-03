Selección femenil de Irán se niega a cantar su himno nacional en su debut en la Copa Asiática (Video)

Selección femenil de Irán se niega a cantar su himno nacional en su debut en la Copa Asiática. Foto: Captura de video

(AP).- Zahra Ghanbari y la selección de Irán permanecieron de pie mientras sonaba su himno nacional el lunes por la noche en Gold Coast, muy lejos de la guerra que comenzó el fin de semana con un gran ataque de Israel y Estados Unidos.

Antes de la derrota inicial por 3-0 ante Corea del Sur, la entrenadora de Irán, Marziyeh Jafari, declinó comentar los ataques militares o la muerte del líder supremo de su país, el ayatolá Ali Khamenei, y señaló que el plantel necesitaba concentración en el torneo.

Histórico. La Selección Femenina de Irán se niega a cantar el himno impuesto por el régimen islámico, es la primera vez que ocurre algo así.



En cualquier otro momento, todo el equipo podría haber sido condenado a muerte.



Las mujeres iraníes se están levantando. VALIENTES. pic.twitter.com/SwAjmdZylu — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 3, 2026

Jafari indicó que el partido contra las subcampeonas de 2022 fue un debut difícil. No será más sencillo, ya que Irán tendrá dos días de descanso antes de enfrentarse a la anfitriona Australia en el mismo escenario.

"En general, fue un buen partido. Corea (del Sur) jugó muy bien y, en última instancia, las felicito", manifestó. “Pero espero que, de cara a lo que viene, podamos recuperarnos en el próximo partido”.

Las australianas vienen de una victoria por 1-0 sobre Filipinas en el partido inaugural del torneo, que atrajo a una asistencia récord de 44.379 personas en Perth, con la estrella local Sam Kerr anotando el único gol.