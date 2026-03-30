Administración Trump demanda a Minnesota por permitir atletas transgénero en deportes femeninos

MINNEAPOLIS (AP).- Este día, el gobierno de Trump demandó a Minnesota y a su organismo rector del atletismo escolar, cumpliendo así su amenaza de castigar al estado por permitir que atletas transgénero compitan en deportes femeninos.

La demanda forma parte de una lucha más amplia por los derechos de los jóvenes transgénero. Más de dos docenas de estados tienen leyes que prohíben a las mujeres y niñas transgénero participar en ciertos deportes, y algunos han prohibido las cirugías de afirmación de género para menores. Los tribunales han bloqueado algunas de esas políticas.

En la demanda presentada el lunes, el Departamento de Justicia alega que el Departamento de Educación del estado y la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota están violando el Título IX, una ley federal contra la discriminación sexual en los programas educativos que reciben fondos federales.

“La administración Trump no tolera políticas estatales erróneas que ignoran la realidad biológica y perjudican injustamente a las niñas en el terreno de juego”, declaró la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado.

El fiscal general demócrata de Minnesota, Keith Ellison, calificó la demanda como "un triste intento de llamar la atención" sobre un asunto que ya lleva meses en litigio. Afirmó que seguirá luchando.

“Resulta asombroso que un presidente intente atacar, avergonzar y acosar a niños que simplemente intentan ser ellos mismos, y mucho más un presidente con tantos problemas reales que resolver”, dijo Ellison en un comunicado.

Los directivos de la liga no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

La administración ha presentado demandas similares contra Maine y California, y ha amenazado con retirar la financiación federal a algunas universidades por la presencia de atletas transgénero, entre ellas la Universidad Estatal de San José en California y la Universidad de Pensilvania.

Las autoridades de Minnesota se han resistido durante mucho tiempo a la presión federal para prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. Ellison presentó una demanda preventiva en abril pasado, argumentando que la ley de derechos humanos de Minnesota prevalece sobre las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump el año pasado. La demanda también afirma que el estado ya cumple con el Título IX. Se está a la espera de una resolución sobre la solicitud del gobierno federal para desestimar el caso.

El Departamento de Justicia declaró que Minnesota viola el Título IX "al exigir que las niñas compitan contra los niños en competiciones atléticas designadas exclusivamente para niñas y al permitir que los niños invadan espacios íntimos designados exclusivamente para niñas, como vestuarios y baños compartidos".

Para respaldar sus afirmaciones de que los atletas transgénero tienen una ventaja injusta, la demanda destaca el caso de una lanzadora transgénero del equipo femenino de sóftbol de lanzamiento rápido de la escuela secundaria Champlin Park, quien ayudó a la escuela a lograr una victoria de 6-0 en un partido del campeonato estatal en 2025.

La administración Trump también revirtió la interpretación que la administración Biden había dado al Título IX, que sostenía que sus disposiciones que prohibían la discriminación por razón de sexo también se extendían a la identidad de género.

Según el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación de Minnesota recibe más de 3 mil millones de dólares anuales en fondos federales de los Departamentos de Educación y de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Afirma que dicha financiación está condicionada al cumplimiento del Título IX.

La demanda solicita a un tribunal federal de Minnesota que declare al estado en violación del Título IX y le ordene prohibir que las niñas transgénero compitan en deportes escolares femeninos.

Las oficinas de derechos civiles de los departamentos de Educación y Salud y Servicios Humanos advirtieron al estado y a la liga el pasado mes de septiembre que se enfrentarían a acciones legales si no dejaban de infringir la ley federal.