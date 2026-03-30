Archivan caso de la ciclista Muriel Furrer, quien murió tras caer en un tramo del Campeonato Mundial. Foto: AP

ZÚRICH (AP).- Este día, la fiscalía cerró la investigación sobre la muerte de la ciclista suiza Muriel Furrer, quien sufrió un accidente en el campeonato mundial de ciclismo en ruta de 2024 y no fue encontrada durante más de una hora.

Furrer, de 18 años, sufrió una caída en un tramo cuesta abajo de una carretera resbaladiza por la lluvia en una zona boscosa cerca de Zúrich, durante la carrera femenina junior.

La fiscalía de Zúrich informó en un comunicado que la mujer no fue descubierta hasta una hora y veintidós minutos después. Su caída pasó desapercibida y no fue vista desde la carretera porque yacía entre la maleza.

Furrer sufrió una lesión en la cabeza y falleció al día siguiente.

Fue “un accidente de carrera sin ningún indicio de conducta delictiva”, dijo la fiscalía del cantón (estado), en relación con la organización de la carrera y su tratamiento médico.

Los corredores que participaron en el campeonato mundial de septiembre de 2024 no llevaban dispositivos de seguimiento GPS que permitieran rastrear su ubicación.