Inauguración del Mundial será histórica: Sheinbaum tras reunirse con el presidente de la FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el fin de semana se llevó a cabo el encuentro entre México y Portugal, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y afirmó que "la inauguración del Mundial será histórica".

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, destacó.

La Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio como parte de la inauguración del Mundial.

Sheinbaum lanzó un llamado al pueblo de México para que apoye a la Selección Nacional en esta justa mundialista.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: Todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

Por su parte, Infantino le regaló las tarjetas oficiales de la FIFA que utilizarán los árbitros durante la justa deportiva.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, comentó.