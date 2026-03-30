México vs Bélgica: el juego que reaviva recuerdos de Meunier y la caída de Hazard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El partido amistoso entre México y Bélgica, que será este 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, reavivó los recuerdos de una tragedia deportiva que alteró el futbol europeo: Thomas Meunier y la lesión que tensó la carrera de Eden Hazard.

El duelo se realizará en un contexto de reconstrucción para ambos equipos de cara al Mundial 2026. México llega tras un empate 0-0 en el Estadio Banorte ante Portugal, mientras que el conjunto belga, dirigido por Rudi García, viene de ganar un 5-2 contra Estados Unidos.

Sin embargo, la presencia de Meunier, hoy un veterano de 34 años militando en el Lille francés, reabrió el tema de aquel 26 de noviembre de 2019, una noche de Champions League en el Santiago Bernabéu que marcó el destino de Hazard, la entonces flamante estrella del Real Madrid.

Sobre el accidente

Hazard había llegado al Real Madrid como el fichaje más caro en la historia del club. Según informó Proceso en su momento, la transacción se estimó en 100 millones de euros, más 45 millones de euros por concepto de bonificaciones.

El belga comenzaba a mostrar su mejor versión precisamente esa noche ante el Paris Saint-Germain, aunque alrededor del minuto 63, Meunier, lateral del conjunto parisino -pero compañero de Hazard en la selección-, llegó tarde a una disputa por el balón y propinó una terrible patada directamente al tobillo derecho de su compatriota. Hazard, quien previamente fue operado en esa zona, abandonó el campo con múltiples gestos de dolor.

Lo que inicialmente se reportó como una baja de diez días para Hazard, se convirtió en un calvario de años. Aquel caso desencadenó una espiral de intervenciones quirúrgicas en 2020 y 2022.

En declaraciones recogidas por diversos medios internacionales –como Marca América-, el belga lesionado no ocultó su resentimiento y sentenció: "Estaba en muy buena forma, luego Thomas Meunier me lesionó y me arruinó todo".

El factor psicológico: estrés en el deporte de élite

El accidente de Hazard no fue solo físico. Una investigación de “El País” en 2020, sugirió que el estrés mental jugó un papel determinante en su fragilidad. Kris Van Crombrugge, médico de la selección de Bélgica, dijo en una entrevista para el diario HLN, que la tensión por cumplir con las expectativas de un club como el Real Madrid pudo aumentar el riesgo de lesiones:

“Este estrés mental puede reflejarse en los músculos. Y creo que su tensión muscular es un poco más alta ahora, lo que hace que Hazard sea un jugador más propenso a lesionarse”.

La investigadora Ulrika Tranaeus explicó a “El País” que el estrés reduce el campo de visión y empeora la atención, propiciando choques y movimientos inesperados. Durante su estancia en España, el belga se perdió decenas de partidos debido a múltiples problemas físicos, principalmente musculares y en el tobillo. Pese a la crisis, el exfutbolista ha declarado que sus lesiones le permitieron pasar tiempo con su familia.

Recientemente, Hazard se volvió tendencia al participar en la "Mallorca 312", una de las pruebas de ciclismo más prestigiosas de Europa. Tras completar el recorrido de 167 kilómetros a través de la Sierra de Tramontana, el deportista celebró de una forma peculiar que encendió las redes sociales: tomándose una cerveza frente a la prensa.

Cuando Eden Hazard, ya retirado del fútbol, participó de un evento para ciclistas en Mallorca y completó la carrera de 167 KILÓMETROS.



En la entrevista habló en ESPAÑOL, dijo que debe bajar de peso y coronó tomándose una cerveza.



Un crack. ?????? pic.twitter.com/NxbNeiqT1B — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 28, 2026

Han pasado años de la tragedia que complicó la carrera de Hazard. En su momento, Meunier se disculpó públicamente, asegurando que nunca quiso “hacer daño y menos a Eden”; sin embargo, su imagen quedó marcada.

Hoy, Meunier se prepara para enfrentar a los delanteros mexicanos bajo las órdenes de Rudi García. La selección de Javier Aguirre, que llega con figuras como Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo, lleva una ligera ventaja histórica contra Bélgica, con tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete enfrentamientos registrados.