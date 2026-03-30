Seguidores de Atlas y Chivas arman pelea campal en el Clásico Tapatío de Los Ángeles, EU (Video)

Seguidores de los equipos Atlas y Guadalajara protagonizaran una trifulca en el marco del llamado Clásico Tapatío realizado en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia en torno al futbol mexicano vivió otro episodio en las tribunas de los estadios, pero en esta ocasión fuera del país, luego de que seguidores de los equipos Atlas y Guadalajara protagonizaran una trifulca en el marco del llamado Clásico Tapatío realizado en Los Ángeles, Estados Unidos y que terminó con triunfo 1-0 para las Chivas.

Los hechos ocurrieron cuando aficionados de ambos equipos se enfrentaron minutos antes de iniciar el partido mientras recorrían los pasillos de ingreso al interior del Estadio BMO, casa del equipo de futbol LAFC de la MLS y sede del encuentro amistoso a propósito de la suspensión del Clausura 2026 en la Liga MX por la fecha FIFA de selecciones nacionales.

La pelea fue captada por otros espectadores que se dieron cita al inmueble y que grabaron el altercado antes de compartirlo en redes sociales, donde se aprecia que los elementos de seguridad privada del estadio son rebasados para controlar la pelea o detener a los responsables para canalizarlos con la policía.

Tras el incidente, no hubo reporte oficial de lesionados o personas consignadas a la autoridad y ninguna de las directivas se pronunció públicamente al respecto.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 Un video más del bardo entre Chivas y Atlas en Estados Unidos.



Esta vez grabado desde el lado de Chivas. https://t.co/LZxliso2gJ pic.twitter.com/PmVUvawoJg — uD83EuDD4AuD835uDD73 BARRAS DEL MUNDO ?uD83CuDF7A (@Barras_LATAM) March 30, 2026

Hace apenas tres semanas también se reportaron incidentes de violencia en las inmediaciones del Estadio Jalisco en Guadalajara entre seguidores de ambos clubes al término del encuentro entre rojinegros y Chivas durante el compromiso de la Jornada 10 del torneo de liga y que finalizó con triunfo 2-1 para el “Rebaño Sagrado”.

Además de estos episodios, el 14 de febrero aficionados del Atlas protagonizaron otro hecho de violencia durante un encuentro de futbol, cuando en las gradas del Estadio Hidalgo, en Pachuca, confrontaron a los elementos de seguridad del inmueble arrojando objetos e insultando al personal.