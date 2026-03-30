Suspenderán 5 años a Albert Korir, ganador del maratón de Nueva York, tras admitir haberse dopado

MÓNACO (AP).- El ganador del maratón de Nueva York de 2021, el keniano Albert Korir, fue sancionado con cinco años de inhabilitación tras admitir haberse dopado, según informaron el lunes los investigadores de atletismo.

Korir dio positivo por CERA, una sustancia que mejora el rendimiento sanguíneo y que es una versión moderna de la EPO, en tres muestras diferentes tomadas en Kenia el pasado octubre mientras entrenaba para correr en Nueva York.

La Unidad de Integridad del Atletismo dictaminó que todos sus resultados desde octubre serán descalificados, incluido su tercer puesto en Nueva York el pasado noviembre.

Los tres resultados positivos de las pruebas "constituyen una prueba clara del uso por parte del atleta de 'una sustancia prohibida en múltiples ocasiones', la cual está expresamente identificada en la definición de circunstancias agravantes", según consta en el veredicto.

La sanción impuesta a Korir, de 32 años, expira en enero de 2031. La sanción se redujo en un año porque admitió haberse dopado sin solicitar una audiencia, según el veredicto.

Korir podrá conservar su título de Nueva York de 2021. También quedó subcampeón en 2019 y 2023, y tercero en 2024.