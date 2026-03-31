Acusan a piloto de Red Bull de bloquear carrera San Felipe 250 con piedras; queda descalificado

El piloto de Red Bull, Toby Price, descalificado por colocar obstáculos a la mitad del camino de la carrera San Felipe 250, que se lleva a cabo en Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- Por presuntamente colocar árboles y piedras en el camino para dificultar el paso a los demás competidores en la carrera fuera de camino San Felipe 250, además de generarles un probable riesgo, Score International descalificó al piloto Toby Price y al copiloto Brent Bauman, patrocinados por Red Bull.

La edición 39 de la conocida competencia se realizó en el municipio de San Felipe, Baja California, del 27 al 29 de marzo; los hechos señalados fueron detectados el viernes 27, un día antes del arranque y durante el periodo de revisión mecánica e inspección técnica.

Tras la denuncia e investigación, Score International dio a conocer este lunes 30 de marzo un comunicado oficial sobre dicha medida contra los pilotos australianos.

“El Comité de Revisión de Competencia (CRB, por sus siglas en inglés) de Score tomó la determinación de descalificar al piloto de puntos del Score Trophy Truck Número 46, Toby Price, así como al copiloto Brent Bauman, por conducta antideportiva”, según el mensaje.

La empresa organizadora, presidida actualmente por José A. Grijalva, aseguró que evaluaron la evidencia material y testimonial para concluir que las acciones fueron atribuibles a Toby Price y Brent Bauman.

“El CRB, integrado por corredores activos y retirados de Score en diferentes categorías de competencia, tomó esta decisión de manera colegiada con base en la información disponible”, subrayó Score y reiteró que respalda la decisión tomada.

Conforme a datos obtenidos por Proceso, voluntarios se dieron cuenta de que al parecer Price estaba colocando piedras en la milla 52; en redes sociales circuló un video de dicho momento, en el que se muestran sorprendidos de encontrar en el sitio al corredor.

Tras avisar a Score, fueron enviados trabajadores para remover los obstáculos indicados.

Paul Weel, integrante y propietario del equipo descalificado, publicó un mensaje en redes donde señaló que para él es “fundamental” la seguridad, y que ha invertido en estas carreras porque cree en ellas y su conducta en automovilismo se basa “en valores”.

“No apruebo ninguna de las conductas que se me han imputado. Quiero ser transparente y decir que llevaré a cabo mi propia investigación interna, dado que no estuve presente. Esta se basará en la información y las pruebas que se me han presentado”, aseguró.

El piloto se mostró respetuoso de la decisión de la CRB y reiteró que a su equipo le exige un “alto nivel”.

“Ese nivel no ha cambiado ni cambiará. Seguiré haciendo lo correcto por este deporte, por mi equipo y por los competidores con los que comparto la pista”, concluyó.

Este año, la carrera fuera de camino San Felipe 250 constó de 281.5 millas, pues suele variar dependiendo del camino y es la más corta, en comparación a la Baja 500 o Baja 1000; las motocicletas arrancaron el sábado 28 del malecón de San Felipe a las 06:00 horas, mientras que los carros partieron a las 10:00 horas.

La competencia atrae a miles de personas de Baja California, Estados Unidos y diferentes países del mundo; el circuito suele ser completado durante el mismo día, para la mayoría de los corredores, aunque en esta ocasión por unas dificultades en un arroyo, cerraron a las 02:30 horas de la madrugada del domingo 29.