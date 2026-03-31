Chequia será el rival europeo del Tri en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección de Chequia se convirtió en el cuarto equipo en integrar el Grupo A del Mundial de futbol —junto a México, Sudáfrica y República de Corea—, luego de vencer en tanda de penaltis (3-1) a su similar de Dinamarca como parte de la última jornada del repechaje europeo, en el que también se clasificaron Suecia, Turquía y Bosnia-Herzegovina.

Con este resultado, República Checa regresa a una Copa del Mundo después de 20 años y será el tercer rival del conjunto mexicano dentro de la fase de grupos, en partido programado para el 24 de junio en la cancha del Estadio Banorte, en duelo que puede resultar decisivo en las aspiraciones de ambos países para avanzar a la segunda ronda.

Por segundo partido consecutivo, los checos aprovecharon la localía con la que fueron favorecidos por la vía del sorteo para determinar las sedes a partido único en las que se decidieron los últimos invitados a la justa mundialista por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA).

A pesar de figurar 21 lugares abajo de los daneses en el ranking de selecciones nacionales de la FIFA, Chequia tomó la ventaja con un disparo de media distancia en los límites del área por conducto de Pavel Sulc al minuto tres de iniciado el partido.

La reacción de Dinamarca llegó hasta el minuto 72 cuando en jugada a balón parado tras cobro de tiro libre indirecto, Joachim Andersen remató de cabeza para vencer la portería defendida por Matej Kovar, en gol que mandó el partido a los tiempos extra.

Ya en la prórroga, el capitán Ladislav Krejci aprovechó un rebote en el área danesa y empujó el balón al fondo de la red, en lo que parecía la victoria local, sin embargo, una vez más el equipo danés empató el marcador gracias a un remate de cabeza, en esta ocasión, por la vía de Kasper Høgh en el segundo tiempo extra, para que el enfrentamiento terminara definiéndose desde los once metros.

En la tanda de penaltis con el empate a dos goles, Tomas Chory, Tomas Soucek y Michal Sadilek convirtieron por parte de los anfitriones, mientras que por Dinamarca sólo anoto el experimentado Christian Eriksen, a cambio de fallas de Rasmus Hojlund, Anders Dreyer y Mathias Jensen, para que Chequia se impusiera por segundo partido consecutivo como local en tiros de castigo, al igual que sucedió en la semifinal del repechaje ante República de Irlanda.

No existe antecedente entre México y Chequia en Copa del Mundo de futbol desde que fue reconocido como país independiente en 1993, sin embargo, el Tri venció 3-1 a la ya extinta Checoslovaquia en el Mundial de Chile 1962, en victoria que representó el primer triunfo mexicano en la historia del torneo, tras perder 12 encuentros y empatar uno desde 1930.