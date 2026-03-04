A 99 días del Mundial, sedes en EU carecen aún de fondos federales para seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque en julio del año pasado el Congreso aprobó una ley que otorgó 625 millones de dólares en fondos a las 11 ciudades anfitrionas del Mundial para cubrir gastos como seguridad y los Fan Fest de la FIFA, el dinero no ha llegado y las ciudades anfitrionas están empezando a preocuparse, reveló el portal de futbol de ESPN de Estados Unidos.

Un reportaje publicado este miércoles 4 indica que el gobierno de Estados Unidos se encuentra parcialmente paralizado y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) que encabeza Kristi Noem no cuenta con fondos debido a las exigencias de los legisladores demócratas de imponer nuevos límites a las operaciones federales de inmigración tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota en enero último.

Entre las entidades gubernamentales afectadas se encuentra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dependiente del DHS,que es responsable de desembolsar los fondos, pero aún no lo ha hecho.

En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el 24 de febrero, la representante estadunidense Nellie Pou, de Nueva Jersey —cuyo distrito incluye el Estadio MetLife, donde se celebrará la final de la Copa Mundial 2026 el 19 de julio próximo—, declaró:

“El Congreso ha asignado 625 millones de dólares a las 11 ciudades que albergarán los partidos de la Copa Mundial, incluido mi distrito. A sólo cuatro meses de que comience estas ciudades informan que no han recibido estos fondos. Esto es completamente inaceptable tan cerca del inicio. Si el DHS va a desempeñar un papel en este torneo debe ser transparente, coordinado y oportuno. La Copa Mundial es un escenario global. Debemos actuar como si estuviéramos preparados. Se nos acaba el tiempo”.

Esto provocó una respuesta de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien declaró en una publicación en X que “la FEMA se encontraba en las etapas finales de la revisión de solicitudes para garantizar una supervisión adecuada cuando los demócratas paralizaron el gobierno, poniendo a una parte importante de su personal en licencia administrativa. Aún no se han otorgado fondos bajo el programa de subvenciones de la Copa Mundial de la FIFA. Cuanto más tiempo pase el DHS sin financiamiento menos preparada estará nuestra nación para las amenazas en el Mundial”.

El tiempo se agota

Asimismo, ESPN dio a conocer que durante esa misma reunión del comité de la Cámara de Representantes quienes están relacionados con las ciudades sede o que les brindan seguridad advirtieron que el tiempo se agota.

Por ejemplo, Ray Martínez, director de operaciones del Comité Organizador del Mundial en Miami, fijó como fecha límite finales de marzo para recibir aproximadamente 70 millones de dólares. Si no se recibe el dinero para entonces los planes para el Mundial comenzarían a cancelarse.

“Estamos a 107 días del torneo, pero, lo que es más importante, estamos a unos 70 días de comenzar a construir el Fan Fest (…) sin este dinero podría ser catastrófica nuestra planificación y coordinación”.

Joseph Mabin, subjefe de la policía de Kansas City (Misuri), afirmó que la financiación es crucial para contratar al personal adicional necesario para brindar seguridad no sólo para los seis partidos que ahí se disputarán sino también para los cuatro campamentos base que las selecciones nacionales tendrán en ese lugar.

La ciudad de Foxborough, Massachusetts, con una población de aproximadamente 18 mil habitantes, continúa ESPN, también ha expresado su preocupación por la falta de financiación. El Estadio Gillette es la sede del municipio, y la ciudad es responsable de emitir las licencias para los eventos que se celebran allí.

En una reunión de la junta municipal, el 17 de febrero los líderes expresaron su preocupación por los aproximadamente 8 millones de dólares en fondos que se necesitarán. Ni Mike Loynd, presidente del Comité Organizador de Boston, ni Kevin Clark, director de operaciones de la sede de FIFA 2026, pudieron proporcionar a la junta información sobre el origen de los fondos de seguridad.

“Para ser sincero me desconcierta que estén sentados aquí frente a mí ahora mismo y que aún no tengamos ni idea de dónde saldrá este dinero”, declaró Mark Elfman, miembro de la junta.

Sin embargo, en una reunión municipal, el martes 3 de marzo,los organizadores de la Copa Mundial en Boston informaron a la junta que pagarían los 8 millones de dólares, alegando que contaban con una garantía del Grupo Kraft para cubrir cualquier déficit.

Gary Ronan, abogado de dicho Comité Organizador, añadió que el comité pagaría cualquier costo dentro de los dos días hábiles siguientes a la facturación. “Si no se paga, se puede rescindir la licencia”, declaró Ronan. “El próximo partido de futbol no se juega”, subrayó.

Ambas partes expresaron desacuerdos sobre la fecha límite para la entrega de materiales de seguridad, entre otros asuntos. La junta tiene previsto votar sobre la concesión a la FIFA de una licencia para utilizar el estadio para la Copa Mundial en su próxima reunión del 17 de marzo.

“No intervención”

El gobierno federal anunció también el martes un financiamiento de 100 millones de dólares para que las ciudades sede preparen sus sistemas de transporte público. Estos fondos están siendo distribuidos por la Administración Federal de Tránsito y no se ven afectados por el cierre del DHS.

“La FIFA ha mantenido una política de no intervención. A pesar de que este es el torneo de la FIFA fuentes internas consideran que el problema de la financiación debe resolverse entre el gobierno federal y las organizaciones que representan a las ciudades sede. Con pocas razones para esperar la intervención de la FIFA el tiempo avanza hacia finales de marzo. Nadie sabe si el asunto se resolverá antes de esa fecha”, concluye el reportaje de ESPN.