Toluca se impone como visitante ante Pumas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Diego Barbosa y Paulinho consiguieron los goles con los que Toluca le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo, para imponerse el martes 3-2 en el feudo de Pumas, en la fecha de mitad de semana de la Liga MX.

En un duelo entre conjuntos que marchaban invictos, Barbosa igualó el marcador a los 73 minutos con un soberbio derechazo de larga distancia que venció al arquero costarricense Keylor Navas, mientras que el portugués Paulinho, tricampeón goleador vigente, dio la victoria a los Diablos Rojos con una palomita a boca de gol a los 78.

Así fue el gol del empate ?????? pic.twitter.com/wE4vybSDG5 — Toluca FC (@TolucaFC) March 4, 2026

Robert Morales adelantó a los anfitriones de penal a los 29 minutos, pero Ricardo Angulo igualó a los 37. El colombiano Álvaro Angulo había marcado a los 63 para dar a los Pumas otra vez la ventaja y la esperanza de conseguir una victoria ante el bicampeón defensor del fútbol mexicano.

¡Quién si no es Paulinho! Gooool del Toluca y están remontado ????#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/5zfJ7GFdWY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Pero los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed supieron remontar y colocarse en el segundo sitio con 21 puntos.

"El equipo juega como si no hubiese ganado dos campeonatos, un campeón de campeones, todo esto, sigue jugando igual... Eso me hace sentir orgulloso del grupo que me toca conducir", valoró Mohamed. "El invicto es consecuencia de lo que hacemos. Algún día nos tocará que no siga más el invicto".

A los Pumas le tocó. En vez de seguir imbatibles y de codearse con los de arriba, el resultado los tumbó hasta la quinta posición, con 16 unidades.

El líder del torneo es Cruz Azul, que salió victorioso por 2-1 de su visita al calamitoso Santos Laguna y llegó a 22 puntos.

Jeremy Márquez adelantó al conjunto Celeste a los 15 minutos y el argentino José Paradela logró la segunda diana a los 78.

Otro argentino Ezequiel Bullaude, marcó a los 54 para dar el empate fugaz al club lagunero, el peor del certamen, sin victorias y con apenas dos puntos.

En otros cotejos, Pachuca superó 2-1 a Necaxa, y Atlético de San Luis aplastó 4-1 a Mazatlán.

La novena fecha se completa este miércoles, con los encuentros América-Ciudad Juárez, Puebla-Tigres, Monterrey-Querétaro y Atlas-Tijuana.