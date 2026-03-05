Trump homenajea a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca por título de la MLS

WASHINGTON (AP) — Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami fueron recibidos por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves, para un homenaje por conseguir el título de la MLS del año pasado.

Miami venció a los Whitecaps de Vancouver en diciembre para conquistar el título de liga, y la superestrella argentina fue nombrada Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva.

"Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que cualquiera se imaginaría, porque se esperaba que ganaras, pero casi nadie gana", expresó Trump.

Messi, quien ingresó a la ceremonia junto a Trump, se unió al Inter Miami en 2023. No habló durante el acto.

Entre otras figuras del Inter Miami presentes estuvieron el uruguayo Luis Suárez, así como los argentinos Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. El comisionado de la MLS Don Garber se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial. También asistieron el pelotero retirado de las Grandes Ligas Alex Rodriguez y miembros del gabinete de Trump.

Inter Miami fue el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

Messi, ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro, condujo a la selección de Argentina al título del Mundial en 2022. Se espera que el crack de 38 años vuelva a jugar con la Albiceleste este verano, cuando el torneo se dispute en Estados Unidos, Canadá y México.

La gran vitrina global del fútbol se ha visto ensombrecida por acontecimientos recientes, incluida la guerra con Irán y la agitación en México tras la muerte del líder del cártel Nemesio Oseguera en una operación militar.

Irán forma parte del cuadro de 48 selecciones del Mundial y tiene previsto disputar un par de partidos en el SoFi Stadium, en el sur de California, y otro en Seattle durante la fase de grupos.

Trump abrió la ceremonia con comentarios sobre el conflicto con Irán, pero no mencionó el Mundial.

Tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel la semana pasada, el principal dirigente del fútbol iraní Mehdi Taj, dijo que el país no podía pensar en jugar el Mundial con "esperanza".

"No me importa en absoluto" si Irán participa, dijo Trump a Politico esta semana. "Creo que Irán es un país gravemente derrotado. Está funcionando con lo poco que le queda".

No está claro qué ocurriría si Irán se retirara del Mundial. Ningún equipo que se haya clasificado para el torneo se ha retirado en los últimos 75 años.

El Mundial comienza el 11 de junio, cuando México juegue contra Sudáfrica en la capital mexicana.

Durante la ceremonia, Trump habló de cómo vio jugar al astro brasileño Pelé con el Cosmos de Nueva York. Miró a Messi y le dijo: "Puede que seas mejor que Pelé", y luego preguntó a la multitud: "¿Quién es mejor?".

El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, dijo que su equipo ha "cambiado la cultura del fútbol en Estados Unidos para siempre".

"Podemos jugar con los grandes, podemos jugar con los pesos pesados. Nuestra liga puede ser una de las mejores ligas del mundo", dijo Mas. "Y es esta capacidad de soñar, de perseverar, de no tener obstáculos por delante, lo que hará que sigamos teniendo éxito. Y ojalá, señor presidente, esta no sea nuestra única visita aquí celebrando un campeonato de la MLS".

Fue la primera visita de Messi a la Casa Blanca. En enero de 2025 fue invitado por la administración del entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo asistir por un conflicto de agenda.

Inter Miami permanecerá en la zona para jugar contra D.C. United el sábado.