Árbitros mexicanos logran salir de Qatar tras conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los tres árbitros mexicanos: César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes hasta hace unos días se encontraban varados en Doha, Catar, debido al conflicto en Medio Oriente, consiguieron salí por vía terrestre y se encuentran en Arabia Saudita, y se encuentran en espera de volar a México, informó ESPN.

Según informó el medio de comunicación arriba mencionado, la salida de los silbantes ocurrió gracias a las gestiones de Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros.

La tercia mexicana dirigió el lunes 23 de febrero el partido entre el Al Qadisya vs. Al-Ettifaq, esto por la jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita. De acuerdo a la Comisión, “no pudieron regresar a México debido al cierre aéreo en los aeropuertos de Medio Oriente”.

A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros informó que los jueces estaban varados y a salvo en un hotel de Doha, Catar, tras quedar entre fuego cruzado en los bombardeos que ocurrieron este fin de semana en Medio Oriente, esto después de que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán y, esta última nación en represalia atacó a países donde hay bases militares estadunidenses.