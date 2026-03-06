Denuncian impagos por parte de Arcángeles de Puebla previo a exclusión de la LFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y staff de los Arcángeles de Puebla manifestaron públicamente que el equipo, recién excluido de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), presenta adeudos correspondientes a la temporada 2025 y expusieron su incertidumbre ante la posible desaparición del club.

A través de un par de comunicados, los trabajadores de la organización señalaron que su labor ha sido objeto de impagos por parte de los Arcángeles, por lo que se reservan su derecho para emprender acción legal en contra de la institución en caso de no solventar la deuda.

Por el lado de los jugadores, señalan que no se les ha pagado lo correspondiente a los playoffs de la temporada 2025, equivalente a la semifinal del torneo en contra de Mexicas de la Ciudad de México, quien a la postre resultó el equipo campeón, en compromiso que representó el cierre de la campaña.

“Recientemente se ha hecho pública la no participación de la franquicia en la temporada 2026. Entendemos que pueden existir factores administrativos o financieros detrás de esa decisión; sin embargo, creemos firmemente que antes de presentarse públicamente como afectados por la situación de la próxima temporada, la prioridad debe ser cumplir con las obligaciones pendientes con los jugadores que sostuvimos el proyecto durante la temporada 2025”, destaca el comunicado.

“Durante este tiempo se nos han presentado diversas explicaciones y promesas de pago que, hasta el día de hoy, no se han cumplido. La realidad es que los jugadores seguimos esperando el pago por un partido oficial de postemporada que fue disputado y concluido hace meses”, añade.

Por su parte, el cuerpo técnico y staff, dio a conocer que no han recibido el sueldo correspondiente a sus actividades realizadas en el marco de los campos de práctica como parte de su preparación a la temporada 2026, labores realizadas de noviembre de 2025 a enero del presente año.

En su pronunciamiento, los afectados solicitan la intervención de la LFA como instancia mediadora para que se realicen los pagos pendientes, del gobierno de Puebla para activar un proceso de conciliación y de la directiva de Arcángeles a fin de transparentar la situación financiera de la franquicia.

El 12 de febrero último, la LFA dio a conocer su calendario para la temporada sin la participación de Arcángeles de Puebla, previa exclusión del equipo en el draft de la liga, decisión que la entidad poblana consideró unilateral.

Arcángeles denunció a la nueva directiva de la liga encabezada por Michael MacDougall y Francisco Orozco de tomar medidas arbitrarias para marginarlos de la competición, a pesar de realizar un pago de 2.3 millones por presuntos adeudos y no aceptar la cesión del 90 por ciento de sus acciones a socios desconocidos.

Asimismo, el pasado 2 de marzo, la LFA dio a conocer la realización de un draft especial para los jugadores pertenecientes a la franquicia, movimiento que representa el desmantelamiento del plantel para que sus jugadores se incorporen al resto de equipos.