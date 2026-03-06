La lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo que se pensaba, dice el entrenador del Al Nassr. Foto: AP

(AP).- La lesión en el tendón de la corva de Cristiano Ronaldo es más grave de lo que se pensaba inicialmente, dijo el viernes el entrenador de Al Nassr, Jorge Jesús.

Ronaldo, de 41 años, salió cojeando del partido que Al Nassr ganó por 3-1 al Al Fayha en la Saudi Pro League el fin de semana pasado.

“En el último partido, Cristiano se retiró con una lesión muscular”, declaró Jesús a los periodistas. “Tras las pruebas a las que se sometió, quedó claro que es una lesión más grave de lo que esperábamos”.

Necesitará descanso y recuperación. Cristiano viajará a España para recibir tratamiento, al igual que otros jugadores lesionados. Necesitará tratamiento con su fisioterapeuta personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo.

La disponibilidad de la exestrella del Real Madrid para los amistosos de Portugal a finales de este mes, mientras el país intensifica los preparativos para la Copa del Mundo de 2026, está en duda por ahora.

Portugal jugará contra México en la Ciudad de México el 28 de marzo antes de enfrentarse a Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.

Ronaldo ha marcado 21 goles en 22 partidos de liga esta temporada para Al Nassr.