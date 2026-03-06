La Selección Mexicana de Beisbol venció 8-2 a Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial 2026. Foto: LMB

(AP).- En Houston, Jonathan Aranda disparó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la octava entrada y liderar la victoria de México en el Grupo B.

El juego estaba empatado 1-1 tras jonrones solitarios de ambos equipos cuando Gary Gill Hill ponchó a los dos primeros bateadores en la octava. Luego otorgó bases por bolas consecutivas a Jarren Duran y Arozarena antes de que Aranda elevara una recta baja hacia las gradas del jardín izquierdo.

La multitud, compuesta abrumadoramente por aficionados de México, enloqueció mientras Aranda recorría las bases.

Alek Thomas amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y Joey Ortiz añadió un doble impulsor antes de que Arozarena remolcara una carrera con un sencillo que puso el marcador 8-1.

Nacho Álvarez Jr. le dio a México una ventaja de 1-0 en la segunda entrada y Harry Ford empató el juego en la sexta.

Jack Anderson abrió por Gran Bretaña y permitió dos hits y una carrera, con tres ponches en tres entradas. Javier Assad, el abridor de México, toleró dos hits y ponchó a dos en tres innings y dos tercios sin permitir carreras.

Trayce Thompson, hermano menor de la estrella de la NBA Klay Thompson, conectó dos hits por Gran Bretaña, rematados por un doble impulsor en la novena entrada.