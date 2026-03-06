Mikel Arriola asegura que México evalúa buscar ser sede del Mundial de Clubes 2029

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de recibir la Copa del Mundo de futbol 2026, México evalúa la posibilidad de postular su candidatura para recibir el Mundial de Clubes de 2029, con la presencia de 32 equipos de las seis confederaciones regionales en las que está organizado el balompié internacional.

Además del torneo varonil en Estados Unidos, México y Canadá, se prevé que en abril próximo se defina la siguiente sede para el Mundial de futbol femenil para las selecciones mayores y se oficialice de nueva cuenta a la región de Concacaf como la única candidatura válida con Estados Unidos y México otra vez como países sede, así como Costa Rica y Jamaica.

“México tiene un lugar sólido en la FIFA, es la Federación número siete en valor de FIFA, así que creo que la distinción que nos hace la propia FIFA en incluir a México en el Mundial Femenil nos ayuda a aspirar ahora que vienen torneos de clubes”, aseguró Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Después del primer Mundial de Clubes bajo un formato extendido con 32 equipos en 2025, se había anunciado que la siguiente edición sería en 2029, sin embargo, ha trascendido que existe la intención de organizarlo cada dos años.

“Pocos países tienen la capacidad e infraestructura de conectividad y garantizar todos los demás elementos como México”, apuntó Arriola Peñalosa. “Si el siguiente Mundial de Clubes será en 2027 y el siguiente en 2029, a nosotros nos encantaría participar”, agregó el también presidente de la Liga MX.