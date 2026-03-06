Mundial 2026: Cien mil elementos de seguridad vigilarán las tres sedes en México

Plan de seguridad para el Mundial . Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial Futbol 2026, anunció el despliegue de 100 mil efectivos que resguardarán las sedes del torneo del 11 de junio al 19 de julio.

"Se autorizó la creación de tres fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede mundialista: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, siete agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos”, detalló durante la conferencia presidencial de este viernes en Jalisco.

Habrá más de 55 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de seguridad privada.

Por su parte, el despliegue de seguridad estará integrado por 20 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, con mayor presencia de la Guardia Nacional (GN), del Ejército y de la Fuerza Aérea, ya que se contará con tres agrupamientos de defensa aérea.

“Se diseñó un concepto de operación que está sustentado en cinturones de seguridad, para cada instalación objetivo se establecerá un dispositivo particular, es decir, los aeropuertos, los hoteles, las zonas de entrenamiento, los estadios, las zonas Fan Fesivalt tendrán un dispositivo particular de la siguiente manera: una seguridad inmediata, mediata y lejana, y en algunos casos tendrá un cuarto cinturón de seguridad que llamamos refuerzo. Todo esto estará circundado por un dispositivo general”, detalló.

Se contará con el apoyo de 188 binomios canófilos entrenados para detectar explosivos y enervantes, así como binomios equinos especializados en el manejo de multitudes.

Además, se dispondrá de 2 mil 100 vehículos militares y 378 vehículos civiles que integrarán las escoltas de los mandatarios y de las delegaciones de futbol.