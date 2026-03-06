Mundial de futbol tendrá pausas comerciales en pleno partido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mundial de futbol 2026 marcará la primera ocasión en la historia en la que las empresas con derechos de transmisión puedan comercializar espacios publicitarios con interrupciones programadas en plenos partidos, lo que representará la materialización de una medida que había sido evaluada desde hace tiempo.

De acuerdo con información del portal The Athletic, la FIFA ya ha dado el visto bueno para que aquellos socios comerciales en la transmisión de los encuentros puedan introducir cortes publicitarios, tal y como sucede al medio tiempo de los partidos, pautas que incluso podrían ser comercialmente más atractivas al darse en pleno desarrollo de los enfrentamientos y con una mayor atención por parte de los espectadores.

Dichas interrupciones serán justificadas deportivamente bajo el concepto de “pausas de hidratación”, algo que ya se venía dando en diversos torneos avalados por la FIFA, pero sólo en aquellos casos en los que la temperatura superara los 32 grados centígrados y limitadas a 90 segundos sin que la transmisión fuera interrumpida.

Sin embargo, con la modificación, aprobada y anunciada en diciembre último, el tiempo se extenderá a tres minutos sin importar las condiciones climáticas, en una clara concesión para que dichos espacios puedan ser comercializados.

Hasta el momento, se desconoce si la medida se extenderá a las ligas locales una vez finalizado el Mundial de futbol.