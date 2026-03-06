Real Madrid es multado por saludo nazi de aficionado en juego de Champions League contra Benfica. Foto: AP

MADRID (AP).- El Real Madrid fue multado con 15 mil euros (17 mil 300 dólares) por la UEFA, además de un cierre parcial suspendido del estadio, después de que un aficionado fue visto realizando un aparente saludo nazi momentos antes del inicio de los playoffs de la Champions League contra el Benfica.

El Madrid dijo después del partido en casa del 25 de febrero que había expulsó de manera inmediata al aficionado del estadio.

Este día, la UEFA dijo que su consejo de control, ética y disciplina decidió sancionar al club español por el “comportamiento racista y/o discriminatorio” de sus aficionados durante la victoria por 2-1 sobre el Benfica.

El cierre de 500 asientos durante un partido de una competición de clubes de la UEFA fue suspendido por un período de prueba de un año, durante el cual otro incidente similar activaría el cierre.

El Madrid ganó el playoff de dos partidos con el Benfica para avanzar a los octavos de final.

El primer partido en Lisboa estuvo marcado por el presunto comportamiento racista de un jugador del Benfica hacia Vinícius Júnior del Madrid. Gianluca Prestianni, del Benfica, fue suspendido para el segundo partido tras acusaciones de insultos racistas contra el delantero brasileño, algo que Prestianni niega.

El Benfica también suspendió a cinco de sus aficionados por haber hecho gestos de mono a Vinícius después de la victoria del Madrid por 1-0 el 17 de febrero.