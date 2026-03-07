América vence a domicilio 2-1 a Querétaro y regresa a la senda del triunfo en la Liga MX (Videos)

América vence a domicilio 2-1 a Querétaro y regresa a la senda del triunfo en la Liga MX. Foto: X: @ClubAmerica

QUERÉTARO, México (AP).- Patricio Salas sacó un remate desde el corazón del área para darle al América una victoria de 2-1 sobre Querétaro el sábado, con lo cual cortó una racha de dos derrotas en el torneo Clausura de la Liga MX.

Brian Rodríguez mandó adelante a los azulcremas con una joya de gol. Alejandro Zendejas lo lanzó a campo abierto para que condujera desde mediocampo, se quitará un par de defensas y al arquero Guillermo Allison con un suave disparo a los 21 minutos.

¡GOOOOL DE ????BRIAN RODRÍGUEZ!



Arrastró la pelota desde media cancha, y se llevó a Allison para poner el primero para las Águilas de Jardine.



22' ??@Club_Queretaro 0-1 ??@ClubAmerica



??#LigaMX ???? EN VIVO por FOX ONE ?? https://t.co/RMC2xrsaBJ pic.twitter.com/ri6Es8QTey — FOX (@somos_FOX) March 7, 2026

Alí Ávila empató en el inicio del descuento previo al descanso, con un soberbio cabezazo dentro del área a centro de Jhojan Julio.

¡GOOOOL DE GALLOS!



Alí Ávila supera a todos en el área y marca el empate antes del descanso.



44' ??@Club_Queretaro 1-1 ??@ClubAmerica



??#LigaMX ???? pic.twitter.com/WXZr6Z1Tdn — FOX (@somos_FOX) March 7, 2026

Salas, quien recibió la oportunidad de ser titular ante las lesiones del chileno Víctor Dávila y Henry Martin, definió la victoria con un zurdazo que puso de nueva cuenta arriba a las Águilas a los 62 minutos.

¡GOOOOL DE PATO SALAS!



El canterano de América define tras la gran jugada de Veiga y Brian.



62' ??@Club_Queretaro 1-2 ??@ClubAmerica



??#LigaMX ???? EN VIVO por FOX ONE ?? https://t.co/RMC2xrsaBJ pic.twitter.com/upnQnpcepL — FOX (@somos_FOX) March 8, 2026

Los americanistas pusieron fin a una racha negativa que los llevó a perder tres de sus más recientes cuatro partidos para ascender de forma provisional a la séptima posición con 14 unidades.

Querétaro sufrió su quinta derrota del curso para quedarse en la decmoséptima posición con apenas seis puntos.

América supo resolver un partido que dominó y en el que Salas corrió con mala fortuna de estrellar un remate en la base del poste antes de que se abriera el marcador.

El arquero Luis Ángel Malagón, seleccionado mexicano, fue sustituido del equipo titular de los azulcremas por el veterano Rodolfo Cota.

América ahora se dispone a hacer un viaje a Estados Unidos para enfrentarse al Philadelphia Union el martes, en el primero de los duelos de su serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.