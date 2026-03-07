Árbitros regresan a México tras quedar varados en confilicto de Medio Oriente (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de una publicación en X, la Comisión de Árbitros informó que los tres árbitros mexicanos: César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín, regresaron a México sanos y salvos tras quedar varados en Catar en medio del conflicto de Medio Oriente.

“Gracias a la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien”, señala la publicación.

“Estoy contento y agradecido de estar acá (México) y con las muestras de cariño. Vivimos con mucha incertidumbre porque no teníamos noticias, no sabía qué iba a ocurrir. La única información que tuvimos fueron las actualizaciones de la aerolínea”, dijo César Arturo Ramos tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El silbante mexicano explicó que él y sus colegas se encontraban en Medio Oriente debido a que los invitaron a trabajar a la Liga de los Emiratos Árabes, primero por un partido. Después les extendieron la invitación por otro juego. En ese lapso, la Liga Saudí también se hizo de sus servicios, por lo que su estancia que iba a ser de cuatro días terminó por ser 12 día.

“En el vuelo de regreso, habíamos salido de Dubái a Doha, de Doha íbamos a Dallas, Texas. Llevábamos una hora y media de vuelo cuando de repente el capitán (del avión) dijo que íbamos a regresar de emergencia porque había un inconveniente con el avión.

“Aterrizamos en Doha. Y empezó la incertidumbre porque el aeropuerto estaba solo, a la poca gente que estábamos nos llevaron a un sitio confinado y ahí nos enteramos de que acababa de estallar el conflicto armado”.